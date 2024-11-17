川普新政 擬恢復家庭拘留 申請庇護者須留在墨西哥
美國總統當選人川普將本次競選依然將邊境及移民問題作為頭號政見之一，但不同於第一次競選時主打的邊境圍牆，新政府將專注於內部執法、遣返及驅逐。四位熟悉計畫的消息人士透露，川普第二任將實施嚴格的邊境措施、頒布多項行政命令、廢除拜登時代政策，並開始大規模拘留和驅逐非法移民。
有線電視新聞網(CNN)報導，據兩位了解政策過渡情況的消息人士透露，計畫中的行動包括恢復被稱為「留在墨西哥」(Remain in Mexico)的政策，這要求移民在等待美國移民程序期間須留在墨西哥；修改庇護限制，撤銷拜登的人道主義假釋計畫所賦予的移民保護、取消移民和海關執法局(ICE)的執法優先事項。另一項考慮中的行政命令將強制拘留移民、停止原地釋放。
兩位消息人士稱，川普團隊還在審查各地區安置移民的能力，可能會研擬在較大的都市區建造新的拘留設施。計畫也包括恢復家庭拘留(family detention)，這是受到移民維權人士批評、拜登之後終止的邊境拘留中心。
聯邦政府也極度依賴民間機構提供拘留空間，全美最大的民營監獄業者之一CoreCivic執行長希寧格(Damon Hininger)最近指出拘留需求不斷增加，而這次選舉結果可能會重大影響ICE執法。聯邦政府也與郡監獄合作，預計川普團隊將依靠它們為無證移民尋找更多空間。
負責推動這些政策的團隊已經成形，其中包括擔任「邊境沙皇」的ICE前局長霍曼(Tom Homan)、出任國土安全部(DHS)部長的南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)。
霍曼在歐巴馬政府執政期間就在ICE擔任高階官員，當時驅逐出境人數創下歷史新高，亦是骨肉分離(family separation)政策的推手之一；他強調行動將針對性、集中於公共安全和國安威脅。
「移民政策研究院」(Migration Policy Institute)學者布希-約瑟夫(Kathleen Bush-Joseph)表示，川普第一任期內驅逐超過150萬人，但歐巴馬第一任期驅逐出境數高達290萬人、第二任期驅逐190萬人。
上一則
FB留言