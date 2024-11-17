川普新政 擬恢復家庭拘留 申請庇護者須留在墨西哥

川普新政府上任後，將兌現掃蕩無證移民的競選承諾，大規模拘捕和遣返曾犯有刑事等聯邦重罪的無證移民。圖為美國移民及海關局探員在洛杉磯逮捕無證移民嫌犯。(美聯社)

美國總統當選人川普 將本次競選依然將邊境 及移民問題作為頭號政見之一，但不同於第一次競選時主打的邊境圍牆，新政府將專注於內部執法、遣返及驅逐。四位熟悉計畫的消息人士透露，川普第二任將實施嚴格的邊境措施、頒布多項行政命令、廢除拜登時代政策，並開始大規模拘留和驅逐非法移民 。

有線電視新聞網(CNN)報導，據兩位了解政策過渡情況的消息人士透露，計畫中的行動包括恢復被稱為「留在墨西哥」(Remain in Mexico)的政策，這要求移民在等待美國移民程序期間須留在墨西哥；修改庇護限制，撤銷拜登的人道主義假釋計畫所賦予的移民保護、取消移民和海關執法局(ICE)的執法優先事項。另一項考慮中的行政命令將強制拘留移民、停止原地釋放。

兩位消息人士稱，川普團隊還在審查各地區安置移民的能力，可能會研擬在較大的都市區建造新的拘留設施。計畫也包括恢復家庭拘留(family detention)，這是受到移民維權人士批評、拜登之後終止的邊境拘留中心。

聯邦政府也極度依賴民間機構提供拘留空間，全美最大的民營監獄業者之一CoreCivic執行長希寧格(Damon Hininger)最近指出拘留需求不斷增加，而這次選舉結果可能會重大影響ICE執法。聯邦政府也與郡監獄合作，預計川普團隊將依靠它們為無證移民尋找更多空間。

負責推動這些政策的團隊已經成形，其中包括擔任「邊境沙皇」的ICE前局長霍曼(Tom Homan)、出任國土安全部(DHS)部長的南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)。

霍曼在歐巴馬政府執政期間就在ICE擔任高階官員，當時驅逐出境人數創下歷史新高，亦是骨肉分離(family separation)政策的推手之一；他強調行動將針對性、集中於公共安全和國安威脅。

「移民政策研究院」(Migration Policy Institute)學者布希-約瑟夫(Kathleen Bush-Joseph)表示，川普第一任期內驅逐超過150萬人，但歐巴馬第一任期驅逐出境數高達290萬人、第二任期驅逐190萬人。