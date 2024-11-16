馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝
獲川普提名主掌政府效率部的企業家馬斯克(Elon Musk)和拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)承諾要帶著「電鋸」大砍政府開支。馬斯克表示可能會將6兆7500億元聯邦預算削減「至少2兆元」，400多個聯邦機構將減至不到99個。儘管馬斯克未提供更多細節，但拉馬斯瓦米已在社群媒體提議，將取消那些國會通過但不再具體授權支出的項目。華盛頓郵報報導，拉馬斯瓦米的特殊作法可能威脅數千萬國人每天依賴的數十個項目，至少十大政府項目首當其衝。
拉馬斯瓦米寫道：「我們可以也應該通過取消國會不再授權的政府項目資金，每年可節省數千億元。」
國會預算辦公室稱，拉馬斯瓦米聲稱要取消的未單獨授權的政府支出計畫項目，經費逾5160億元，其中十大項目逾3800億元；它們涉及：退伍軍人健保、藥物研發和鴉片類藥物成癮治療、國務院部分經費、住房補助、司法部部分支出、教育支出、美國太空總署(NASA)預算、醫療保健和學生貸款計畫、國際安全計畫、為低收入家庭兒童提供學前教育的啟蒙計畫(Head Start)。
華郵指出，拉馬斯瓦米的作法看似簡單省錢，但專家表示，總統當選人川普、馬斯克和拉馬斯瓦米新創的政府效率部(DOGE)做法，根本誤解了國會和聯邦支出。
拉馬斯瓦米認為國會不再授權的項目應是削減開支主要目標，但實際上，國會放棄授權的許多項目，存在於政策專家稱為「自我授權」的資助法案中。
也就是說，國會只需通過一項法律來分配，即已賦予部門使用資金的權力，毋須再通過另一項授權法案來提供資金；這是國會提高立法工作效率的方式，其合法性已有大量政府研究證實。
專家表示，政策制定者有足夠空間來發現和消除過度的聯邦支出，但美國金融健康狀況不斷惡化，讓問題變嚴重。國家債務估計未來幾天將超過36兆元；無黨派負責任聯邦預算委員會(Committee for a Responsible Federal Budget)數據顯示，川普第一任期推出的政策占其中的8兆4000億元。
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