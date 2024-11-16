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美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

中央社華盛頓15日綜合外電報導
2017年，福斯新聞節目主持人赫塞斯採訪時任美國總統川普。路透
2017年，福斯新聞節目主持人赫塞斯採訪時任美國總統川普。路透

美國總統當選人川普本周點名福斯新聞節目主持人赫塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長的爭議未歇，今天又爆出赫塞斯2017年曾被控性侵害，川普陣營許多人感到錯愕。

法新社報導，警方證實此案但最終並未提出刑事指控。據傳川普交接團隊人員仍感到震驚，開始考量如何針對赫塞斯人事案進行下一步的安排。

加州蒙特瑞（Monterey）警方昨天證實，他們曾調查赫塞斯涉及的「一起據信性侵害事件」，事發時間是2017年10月初，地點在一家飯店，且受害者右大腿瘀傷。

「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌率先報導此事，據說赫塞斯被女子指控的消息讓川普團隊措手不及。赫塞斯的律師表示，這項指控「已經過蒙特瑞警察局調查，他們沒有發現任何證據」。

川普團隊通訊主任史蒂芬．張（Steven Cheung）表示，赫塞斯已「堅決否認任何一切指控，而且（警方）最終並未提出刑事指控」。

史蒂芬．張說：「我們期待他的美國國防部長人事案通過，如此一來他就能在上工第一天履行職責，讓美國再次安全且偉大。」

參議院將舉行任命聽證會，赫塞斯可能是令人擔憂的人事案之一，不僅因為他缺乏管理大型組織的經驗，而且還有其他爭議，例如曾在川普先前執政時遊說他特赦被控犯下戰爭罪的軍人。

根據「華盛頓郵報」等美媒報導，赫塞斯有3次婚姻紀錄，2009年與第1任妻子離婚，原因是「婚姻破裂至無可挽回」和「不忠」。他的第2任妻子在2017年9月訴請離婚，而他當年8月剛與一名福斯新聞（Fox News）製作人生下一個孩子，兩人之後結婚。

現年44歲的赫塞斯曾表示，他2021年被他所屬的哥倫比亞特區國民兵小組強迫撤出現任總統拜登就職維安任務。他曾說，他因為胸前刺有「耶路撒冷十字」（Jerusalem Cross）標誌，被認定是極端分子，很不公平。

美聯社報導說，一名昔日同袍本周爆料，他當年曾向長官示警，稱赫塞斯可能是「內部威脅」，因為他身上有與白人至上主義團體相關的刺青。赫塞斯手臂上刺的字是白人至上主義者常用的拉丁文Deus Vult（以神之名）。

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