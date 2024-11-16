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紐時：伊朗10月向拜登政府表明「無意殺川普」

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
川普。（路透）
川普。（路透）

根據美國官員、伊朗官員和分析人士說法，由於伊朗試圖緩解兩國持續加劇的緊張情勢，伊朗今年10月告知美國總統拜登政府，表明不會試圖殺害當時還是共和黨總統候選人的川普

「紐約時報」報導，在伊朗透過中間人向華府傳達這項訊息前，拜登政府曾於9月警告，美國將把伊朗任何企圖刺殺川普的舉動視為「戰爭行為」。

自川普本月5日贏得總統大選以來，許多伊朗前官員、專家和新聞媒體公開呼籲德黑蘭當局試著與川普交涉，並採取更有助和解的做法，儘管川普的盟友矢言恢復對伊朗施以高壓。

美國官員曾表示，伊朗企圖殺害川普，以報復他2020年下令以無人機狙殺指揮伊朗民兵和代理部隊的蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。

美方官員也指控伊朗謀劃刺殺川普政府其他人物。

美伊訊息往來一事由「華爾街日報」率先報導。

兩名美國官員指出，伊朗的訊息重申德黑蘭主張蘇雷曼尼被殺害是犯罪行為。但根據美國官員、一名伊朗官員和一名與美伊雙方交談過的伊朗分析家說法，德黑蘭當局也表示，伊朗無意殺川普。

伊朗人士說，伊朗在致美國的訊息中表示，伊朗尋求透過國際法律手段替蘇雷曼尼復仇。

美國官員還說，伊朗方面的訊息並非來自單一特定官員。但伊朗官員和分析人士指出，訊息是來自伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

伊朗駐聯合國使節團拒絕對美伊訊息交流表達意見，但透過聲明表示，伊朗致力於「透過法律和司法途徑」對蘇雷曼尼遇害一事做出回應。

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