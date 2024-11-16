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川普司法部長人選 蓋茨涉未成年性交易 眾院長建議：別公開報告

編譯徐榆涵／即時報導
川普提名前佛州眾議員蓋茨為司法部長爭議不斷。（路透）
川普提名前佛州眾議員蓋茨為司法部長爭議不斷。（路透）

美國總統當選人川普的司法部長人選、剛辭去佛州眾議員職務的蓋茨（Matt Gaetz），遭指控與未成年少女進行性交易、非法使用藥物，以及不當收受利益等，被眾院道德委員會調查。對此，美國聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）強烈要求眾院道德委員會不應該公開有關蓋茨的指控報告。

強生15日向記者表示，「我將強烈要求道德委員會不要發布這份報告，因為這不是我們在眾院做事的方式，我認為這將開啟一個糟糕的先例」。

對於蓋茨辭去眾議員，強生則認為，「對於不再是國會議員的人，我們不會調查和發布不屬於該機構的人的報告。道德委員會的管轄範圍是『現任』國會議員，這是一條重要的規範。」

強生的干預非比尋常，因為通常道德委員會是獨立運作，強生此舉恐加劇外界對蓋茨獲提名為國家最高執法官員的不滿。

強生最新發言也與他13日的言論相悖，當時他建議對蓋茨的報告採取不干涉態度，稱「眾院議長沒有參與，也不能參與其中。」

對此，參議院司法委員會主席、伊利諾州資深民主黨籍聯邦參議員德賓（Dick Durbin）14日要求道德委員會對外公開他們的報告內容，「從蓋茨先生辭去眾院職務的順序和時間，引發了對於報告內容的嚴重質疑。眾院共和黨人，不應允許向美國人民隱瞞兩黨的寶貴調查成果。」

ABC報導，調查中所涉及的其中一名證人去年夏季被傳喚出席眾院道德委員會，她指控在自己還是17歲高中生時，被迫與蓋茨發生了性關係。

此外，代表眾院道德委員會的律師萊帕德（Joel Leppard）15日表示，他的當事人中向道德委員會作證，稱親眼目睹蓋茨與未成年發生性關係，稱她們受邀參加蓋茨與他的朋友格林伯格（Joel Greenberg，前佛州塞米諾爾郡稅務專員）的聚會，聚會上發生性行為和吸毒事件。

萊帕德表示，民主需要透明，認為應該發布蓋茨的操守報告，稱在參議院考慮蓋茨的司法部長提名案時，有些問題需要釐清，質疑如果多名可信證人提供構成嚴重犯罪行為的證據怎麼辦？

蓋茨長期以來皆否認自己任何不當行為，包括與未成年有不正當關係，經過一年的調查後，司法部去年未對蓋茨提出指控。

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蓋茨 眾院 司法部

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