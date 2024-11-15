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川普爭議人事連環爆 國防部長人選也曾被控性侵 川普表力挺

編譯徐榆涵／即時報導
獲川普提名出任國防部長的福斯新聞主持人赫塞斯2017年曾因涉嫌性侵接受調查。(路透)
獲川普提名出任國防部長的福斯新聞主持人赫塞斯2017年曾因涉嫌性侵接受調查。(路透)

美國總統當選人川普的人事任命案爭議頻傳，最新消息指出，獲提名出任國防部長的福斯新聞主持人赫塞斯（Pete Hegseth）2017年曾因涉嫌性侵接受調查，詳情尚未披露。

加州蒙特瑞市發聲明證實，赫塞斯2017年10月因在一間酒店涉及性侵指控而接受警方調查，但未披露詳情，也未發布其他與調查有關的公開聲明。

CBS等報導，據了解，事件發生在2017年10月7日午夜至8日早上7點之間，地點在蒙特瑞凱悅麗晶酒店，當時剛舉行一場共和黨女性成員大會。受害者於三天後的10月12日向警方報案。

警方聲明未提供受害者姓名或年齡仍，僅稱傷勢為右大腿淤青，沒有涉及武器或金錢。

華盛頓郵報報導，川普交接團隊對赫塞斯的性侵指控感到震驚，知情人士說，很多人很失望，因為赫塞斯沒有被詳盡調查。並指川普在提名國防部長人選前，對此並不知情。

赫塞斯的律師15日表示，該指控「已經過全面調查，結果並非屬實」。《浮華世界》報導，被川普任命為白宮幕僚長的威爾斯（Susie Wiles）和律師團隊14日與赫塞斯討論此事，赫塞斯的解釋為兩人「兩情相願」。

川普團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）透過聲明表示，川普堅定支持赫塞斯。他表示，「川普總統提名高素質和絕對夠格的候選人在他的政府任職。赫塞斯先生堅決否認任何指控，且沒有任何起訴被正式提出。我們期待他的國防部長提名獲准，他可在上任第一天就讓美國再度安全且偉大。」

根據法庭紀錄，赫塞斯有過三段婚姻，根據明尼蘇達州法院文件，他20多歲時與第一任妻子梅雷迪思（Meredith）結婚，兩人於2009年離婚，原因是赫塞斯「不忠」導致夫妻難以復合的分歧。梅雷迪思拒絕置評。

赫塞斯於2010年再婚，並在這段婚姻期間與另一名福斯新聞製作人外遇生下一子，元配隔月聲請離婚。為赫塞斯生子的小三隨後轉正成為他的第三任妻子。

川普的內閣人選爭議不斷，他的司法部長人選、佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz），日前亦被指控與未成年少女進行性交易、非法使用藥物，以及不當收受利益等，被眾議院道德委員會調查。

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