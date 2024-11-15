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傳前ESPN女主播出任白宮發言人 本人駁斥：假新聞

記者顏伶如／即時報導
10月，前總統川普和ESPN體育頻道51歲前任女主播莎吉‧史提爾在賓州一場里民大會上見面。路透
10月，前總統川普和ESPN體育頻道51歲前任女主播莎吉‧史提爾在賓州一場里民大會上見面。路透

對於媒體報導傳出將出任白宮發言人，ESPN體育頻道51歲前任女主播莎吉‧史提爾(Sage Steele)14日在社群媒體X發文澄清說，消息肯定是「假新聞」。她說，從未跟任何人討論過白宮發言人職位，「我也根本沒興趣」。

Axios新聞網站13日報導，擁有數十年播報經驗的史提爾，是川普新政府白宮發言人的人選之一。史提爾長期支持川普並為川普輔選，上個月參加賓州蘭卡斯特(Lancaster)造勢活動。

報導指出，曾任小布希總統特別助理的有線電視新聞網(CNN)時事評論員詹寧斯(Scott Jennings)、共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)發言人伊莉莎白‧皮克歐(Elizabeth Pipko)，也都在積極爭取白宮發言人職位。

報導指出，川普競選團隊發言人卡洛琳‧李威特(Karoline Leavitt)、川普第一任期的財政部公共事務助理部長莫妮卡‧克羅利(Monica Crowley)也被列入考慮名單。

福斯新聞網(Fox News)15日報導，川普辯護律師艾琳娜‧哈巴(Alina Habba)14日表示無意出任白宮發言人，「在其他職位上將能有更好的發揮」。

2023年離開ESPN體育頻道的史提爾，14日在X平台發文表示：「不知道為何傳出我在爭取白宮新聞秘書的謠言，肯定是假新聞。」

福斯新聞網報導，都曾擔任川普競選團隊發言人的米勒(Jason Miller)、史帝芬．張(Steven Cheung)，都在白宮發言人人選之列。

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