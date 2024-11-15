我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

民主黨全國委員會新任主席之爭已經展開

記者顏伶如／即時報導
民主黨全國委員會主席哈里森(Jaime Harrison)8月在民主黨全代會開幕前講話。路透
民主黨全國委員會主席哈里森(Jaime Harrison)8月在民主黨全代會開幕前講話。路透

民主黨在2024年大選慘敗，民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)主席哈里森(Jaime Harrison)面臨黨內檢討。華盛頓郵報15日報導，新任主席之爭已經展開。Axios新聞網站15日報導，美國駐日大使、前任芝加哥市長伊曼紐(Rahm Emanuel)考慮爭取民主黨全委會主席，已經獲得曾任歐巴馬選舉顧問的民主黨策略專家艾克斯洛德(David Axelrod)背書。

民主黨全委會黨章規定，主席投票將在2025年3月之前舉行。一般預料，哈里森將不會尋求連任。

巴爾的摩旗幟報(Baltimore Banner)12日則報導，馬里蘭州前任州長歐麥利(Martin O'Malley)正在考慮角逐民主黨全委會主席。

Politico新聞網站12日報導，黨內人士看好的新任主席人選包括：歐麥利、明尼蘇達民主-農民-勞工黨(Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party)主席馬丁(Ken Martin)、新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)、加州聯邦參議員巴特勒(Laphonza Butler)、前任白宮「基礎建設沙皇」(nfrastructure czar)藍德魯(Mitch Landrieu)、民主黨威斯康辛州黨部部主席魏克勒(Ben Wikler)等。

報導指出，魏克勒與馬丁都接到同僚勸進電話，但兩人都還沒有做出做後決定。

華盛頓郵報報導，墨菲14日已決定不會參加全委會主席選舉。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

大選熱門話題

民主黨 華盛頓郵報 新澤西州

上一則

美大選後首位見川普外國領導人 阿根廷總統拔頭籌

下一則

傳前ESPN女主播出任白宮發言人 本人駁斥：假新聞

延伸閱讀

霍楚宣布重啟堵車費 降至9元明年1月開徵

霍楚宣布重啟堵車費 降至9元明年1月開徵
紐約「堵車費」捲土重來 霍楚：明年1月開收 降至9元

紐約「堵車費」捲土重來 霍楚：明年1月開收 降至9元
企圖向中國提供軍事情報 德國逮捕美國公民

企圖向中國提供軍事情報 德國逮捕美國公民
新澤西州新法 強闖民宅、盜竊最高可判20年監禁

新澤西州新法 強闖民宅、盜竊最高可判20年監禁

熱門新聞

在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

美聯社終於宣布共和黨眾院過半 藍209 Vs. 紅218

2024-11-13 15:30
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

2024-11-10 11:51
總統當選人川普(右)13日上午與共和黨國會眾議員見面時開億萬富豪馬斯克(左)的玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開」。圖為兩人10月5日在賓州的造勢行程中。(美聯社)

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

2024-11-13 19:43
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

2024-11-11 10:00
(取自YouTube)

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

2024-11-13 11:33

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計

照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計
投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大

投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息