民主黨全國委員會新任主席之爭已經展開

民主黨全國委員會主席哈里森(Jaime Harrison)8月在民主黨全代會開幕前講話。路透

民主黨 在2024年大選慘敗，民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)主席哈里森(Jaime Harrison)面臨黨內檢討。華盛頓郵報 15日報導，新任主席之爭已經展開。Axios新聞網站15日報導，美國駐日大使、前任芝加哥市長伊曼紐(Rahm Emanuel)考慮爭取民主黨全委會主席，已經獲得曾任歐巴馬選舉顧問的民主黨策略專家艾克斯洛德(David Axelrod)背書。

民主黨全委會黨章規定，主席投票將在2025年3月之前舉行。一般預料，哈里森將不會尋求連任。

巴爾的摩旗幟報(Baltimore Banner)12日則報導，馬里蘭州前任州長歐麥利(Martin O'Malley)正在考慮角逐民主黨全委會主席。

Politico新聞網站12日報導，黨內人士看好的新任主席人選包括：歐麥利、明尼蘇達民主-農民-勞工黨(Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party)主席馬丁(Ken Martin)、新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)、加州聯邦參議員巴特勒(Laphonza Butler)、前任白宮「基礎建設沙皇」(nfrastructure czar)藍德魯(Mitch Landrieu)、民主黨威斯康辛州黨部部主席魏克勒(Ben Wikler)等。

報導指出，魏克勒與馬丁都接到同僚勸進電話，但兩人都還沒有做出做後決定。

華盛頓郵報報導，墨菲14日已決定不會參加全委會主席選舉。

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