我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

美大選後首位見川普外國領導人 阿根廷總統拔頭籌

中央社棕櫚灘14日綜合外電報導
美國總統當選人川普今天在佛羅里達州他名下的海湖莊園會晤阿根廷總統米雷伊。路透
美國總統當選人川普今天在佛羅里達州他名下的海湖莊園會晤阿根廷總統米雷伊。路透

美國總統當選人川普今天在佛羅里達州他名下的海湖莊園會晤阿根廷總統米雷伊，自稱「無政府資本主義者」的米雷伊成為美國總統大選結果出爐後首位跟川普見面的外國領導人。

法新社報導，保守派智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行正式晚會，米雷伊（Javier Milei）於會上發表演說。

米雷伊在台上介紹川普（Donald Trump）時說道：「這是史上最偉大的政治逆襲，對抗整個政治建制派，他甚至冒上生命危險。」

米雷伊提到：「正因為如此，當前的世界變得更美好，自由之風如今吹得更強勁。」

川普也向與會者發表談話，他讚揚米雷伊「為阿根廷付出奉獻」，還說在海湖莊園接待米雷伊是一份「榮幸」。

川普於掌聲中表示：「你完成非常棒的事情，讓阿根廷再次偉大（Make Argentina Great Again）。」

川普重要盟友、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也出席這場盛會，期間川普、馬斯克和米雷伊一起合影。米雷伊最近才爭取馬斯克在阿根廷進行投資。

美國總統當選人川普今天在佛羅里達州他名下的海湖莊園會晤阿根廷總統米雷伊。美聯社
美國總統當選人川普今天在佛羅里達州他名下的海湖莊園會晤阿根廷總統米雷伊。美聯社

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

大選熱門話題

川普 馬斯克 美國總統大選

上一則

川普提名國家情報總監加巴德海內外惹議 日媒稱發表「日本敵視發言」

下一則

民主黨全國委員會新任主席之爭已經展開

延伸閱讀

人口販運份子對無證客喊話：川普上台前趕抵美墨邊境

人口販運份子對無證客喊話：川普上台前趕抵美墨邊境
WSJ獨家：伊朗上個月提供書面承諾 保證不會暗殺川普

WSJ獨家：伊朗上個月提供書面承諾 保證不會暗殺川普
川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦
「反疫苗大將」小甘迺迪獲川普提名衛生部長

「反疫苗大將」小甘迺迪獲川普提名衛生部長

熱門新聞

在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

美聯社終於宣布共和黨眾院過半 藍209 Vs. 紅218

2024-11-13 15:30
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

2024-11-10 11:51
總統當選人川普(右)13日上午與共和黨國會眾議員見面時開億萬富豪馬斯克(左)的玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開」。圖為兩人10月5日在賓州的造勢行程中。(美聯社)

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

2024-11-13 19:43
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

2024-11-11 10:00
(取自YouTube)

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

2024-11-13 11:33

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計

照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計
投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大

投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息