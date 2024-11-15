WSJ：川普政權交接共同主席盧特尼克 爭取出任財長

川普團隊政權交接小組共同主席、費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)執行長盧特尼克(Howard Lutnick)。（路透）

總統當選人川普 陸續公布內閣首長提名名單，財政部 長人選尚未宣布。華爾街 日報(WSJ)報導，川普團隊政權交接小組共同主席、費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)執行長盧特尼克(Howard Lutnick)與身為共和黨重要金主的避險基金億萬富豪貝森特(Scott Bessent)是呼聲最高的人選；某些川普幕僚私下對貝森特是否適任提出質疑之後，盧特尼克與盟友最近幾天開始積極運作，爭取上位。

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消息人士說，盧特尼克已經直接向川普表達有意爭取出任財政部長，先前盧特尼克對於入閣可能始終保持低調。

川普核心圈幕僚說，盧特尼克與貝森特出線機會不分上下，川普對兩人同樣青睞。新任財長將負責推動川普經濟政策，承擔落實川普競選承諾的關鍵角色。

報導指出，盧特尼克身為政權交接小組共同主席，過去幾天都在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部，在川普身旁工作。

接近川普的人士指出，盧特尼克是川普議程的強力捍衛者，他在新聞節目接受訪問時，反擊大幅課徵關稅恐造成負面經濟衝擊的問題，並承諾人事聘用過程中， 將把對川普忠誠做為核心部分。

貝森特是凱斯奎爾資本管理公司(Key Square Capital Management)創辦人，上周也在海湖莊園跟川普開會。不過，消息人士說，貝森特跟川普最近跟川普見面時間比盧特尼克少。

貝森特被前任白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)形容是川普新任財長第一人選，但最近幾天保守派人士向川普幕僚反應，貝森特過去跟億萬富豪索羅斯(George Soros)關係密切。2011年至2015年間，貝森特擔任索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)投資長。索羅斯支持自由派政策，過去幾年受到保守派團體強烈譴責。