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蓋茨被提名司法部長震撼華府 曾被他拉下台的麥卡錫：不會通過

編譯陳韻涵／綜合報導
去年被同黨議員蓋茨逼退下台的眾院前議長麥卡錫，斷言蓋茨過不了參院人事聽證這一關。（美聯社）
去年被同黨議員蓋茨逼退下台的眾院前議長麥卡錫，斷言蓋茨過不了參院人事聽證這一關。（美聯社）

總統當選人川普提名佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)擔任司法部長，震撼華府與共和黨議員；去年遭蓋茨提案罷黜的前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)斷言，蓋茨的提名案不會通過。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

華爾街日報(WSJ)報導，川普14日應拜登總統邀請到白宮會面，而他返回佛羅里達州的途中宣布蓋茨的提名人事，引發國會山莊一片譁然；參眾議員對這項提名感到詫異，負責舉行聽證會並確認提名人選的參議員公開質疑蓋茨的人事案能否通過。

川普正以不尋常的速度訂定新政府的秩序，並提議讓國會休會，這樣他就能繞過參院的提名人確認程序。

共和黨在下屆參院以53席對47席占多數，而副總統當選人范斯(JD Vance)關鍵的一票可化解任何僵局；這代表就算民主黨團結反對，提名人也能承受共和黨三張跑票的損失。

對於蓋茨被提名，緬因州共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)感到「震驚」；北達科他州保守派共和黨參議員克萊默(Kevin Cramer)表示，「我需要考慮一下」。

就連川普的盟友也對蓋茨獲提名感到訝異，南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，「他(蓋茨)很聰明、靈巧。人事同意聽證會很重要，他將有些棘手的問題需要回答。」

但葛理漢表示，他「傾向於支持總統欽點的內閣人選」。

蓋茨持續接受眾院的道德倫理調查，事涉他是否從事不當性行為和濫用違法藥品，但他一概否認；此外，蓋茨去年策畫罷免時任議長麥卡錫，遭致部分共和黨同僚不滿。

另據國會山莊報報導，麥卡錫13日接受彭博新聞(Bloomberg)訪問時，被問到川普內閣迄今提名人選的看法表示，「我認為除了一個人之外，其他選擇都非常好。蓋茨不會獲得國會認可，每個人都心知肚明。」

主持人問麥卡錫，既然川普知道蓋茨的人事案不會通過，為何還提名他；麥卡錫答道，「你能與總統交談，轉移其他人的注意力，但也會引人注目」。

麥卡錫隨後打住，說道：「我就說到這裡。」

主持人不死心，再次追問關於川普的見解時，麥卡錫說：「你得問總統，但蓋茨不會獲得共和黨會議認可，所以這不重要。」

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