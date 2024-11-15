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馬斯克力排眾議 為蓋茨強力辯護：正義之鎚將來臨

編譯尤寶琪／綜合報導
在一片質疑司法部長被提名人蓋茨的聲浪中，馬斯克獨排眾議為蓋茨辯護，甚至稱他是「正義之槌」。（路透）
在一片質疑司法部長被提名人蓋茨的聲浪中，馬斯克獨排眾議為蓋茨辯護，甚至稱他是「正義之槌」。（路透）

即將在第二任川普政府下擔任政府效率部(Department of government efficiency，簡稱DOGE)主管的馬斯克(Elon Musk)，出面積極捍衛川普提名前聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)擔任司法部長的決定，並建議蓋茨幫忙調查反對新政府的人。

「蓋茨會很棒，」馬斯克在社群媒體X上，為這位剛辭職的佛羅里達議員辯護；蓋茨遭批評說他評缺乏經驗，且因未成年人性交易而接受調查。

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在川普於13日宣布提名蓋茨不久後，馬斯克就在X上指出，這兩人都曾指控過政府，針對他們進行政治動機的調查，並暗示報復即將到來。

馬斯克寫到：「正義之鎚將來臨。」

而馬斯克在14日的訊息，是針對曾在川普第一任擔任國安顧問的波頓(John Bolton)；波頓現在是川普的批評者，說蓋茨是史上最糟糕的內閣人選之一。

「蓋茨不僅完全沒有勝任這份工作的能力，」波頓告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)，「他是一個道德敗壞的人，儘管從政治角度來講很困難，但這是個共和黨該反對的提名。」

馬斯克在為蓋茨辯護的貼文中反嗆，說波頓「是個極其愚蠢的戰爭販子，與他為敵是一個好兆頭」。

受川普任命，要負責新政府效率的億萬富翁馬斯克，預計將在新政府中發揮重要作用。

司法部花了兩年時間調查蓋茨，指控他與一名17歲女孩有不正當關係，並可能犯下了「性販運人口」(sex trafficking)罪名；後來司法部沒有針對蓋茨採取任何行動，而蓋茨則否認了這些指控，並稱自己是被陷害的。

眾院操守委員會(House Ethics Committee)也對蓋茨進行了調查，但有鑒於這位國會議員於13日辭職，這項調查也因此結束。

在2023年於四起單獨的刑事案件中被起訴的川普，在提名蓋茨為司法部長時表示：「在美國，沒有什麼問題，比終結遭到黨派武器化的司法系統更重要了。」

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