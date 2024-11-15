「每周工作80小時、不支薪」政府效率部 馬斯克徵才條件惹議

馬斯克率領的政府效率部在X平台發文徵才「超高智商的小政府革命者」及「願意每周工作80小時」，引來大批網友留言嘲諷。(取自X平台)

美國總統當選人川普12日宣布，由科技鉅子馬斯克 、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)率領政府效率部(DOGE)希望能削減政府開支、整頓聯邦機構。該委員會已在X平台發文徵才，卻開出每周工作80小時以上且不支薪的離譜條件，引來大批網友留言嘲諷；另一方面，此委員會恐面臨正當性、國會合作、利益衝突等多個障礙。

綜合媒體報導，DOGE將與白宮管理和預算 辦公室(OMB)合作，推動大規模結構性改革，計畫在2026年7月4日完成目標，包括削減開支、消除監管，並可能重組聯邦機構；馬斯克和拉馬斯瓦米還呼籲大規模裁員和削減部門。

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在X平台的貼文中，DOGE稱徵才目標是「超高智商的小政府革命者」，願意每周工作80小時以上來做乏味的削減成本工作，有意者可私訊履歷，將由馬斯克和拉馬斯瓦米「審查前1%申請者」，並說不需要兼職的點子家。馬斯克另外表示這些工作不支薪的，但它們將「大幅幫助美國」，「工作乏味、不斷樹敵、報酬為零，真是太划算了！」

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s… — Department of Government Efficiency (@DOGE) 2024年11月14日

保守派智庫「美國行動論壇」(American Action Forum)主席荷茲-艾金(Douglas Holtz-Eakin)表示，行政部門、國會可能會妨礙DOGE，憲法也有點障礙。布魯金斯學會(Brookings Institution)科技創新中心的資深研究員韋斯特(Darrell West)指出，政府委員會通常編列大量人員和預算，有責任向國會提交正式報告，但DOGE不是由國會創建的，「我們不知道它的權威、地位為何。」

此外馬斯克的特斯拉 、SpaceX已經與聯邦機構簽訂價值數十億元的合約，有專家認為這可能會損害DOGE客觀性和公平性。就連委員會的縮寫都與馬斯克經常吹捧的加密貨幣「狗狗幣」同名，過去一周乘勢上漲超過90%。