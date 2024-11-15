7500元電動車抵稅 川普擬取消 馬斯克支持 特斯拉股價聞訊跌
作為更大規模稅改的一部分 ，川普的過渡團隊開始計畫取消目前對電動汽車最高7500元抵稅的政策。
川普在競選期間已揚言要廢除拜登政府推出的多項「清潔能源」政策。路透引述兩位消息人士報導，川普的過渡團隊認為，拜登在2022年簽署的「降通膨法」(The Inflation Reduction Act，IRA)，有部分清潔能源政策受到民眾歡迎，實在很難推翻，但是向「電動汽車抵稅」開鍘會較為容易，在共和黨控制的國會也會得到廣泛共識。
消息人士又指出，川普還需要通過取消電動汽車抵稅，用來支撐他在第一個任期內所推出的巨額減稅措施。這個減稅措施將於2025年到期，川普在上任後會予以延長，這也是兌現其競選承諾。
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終止抵稅勢必會嚴重影響本已停滯不前的美國電動車車廠，尤其川普支持者馬斯克的特斯拉受影響最大，但消息指特斯拉的代表已表態支持終止這個補貼。
在拜登政府乃至前幾屆政府推行的電動汽車補貼政策，特斯拉是最大得益者，並已發展成美國電動汽車製造龍頭。川普計畫取消補貼，對新興電動汽車競爭對手的傷害，可能比特斯拉更大，馬斯克盤算下自然表態支持。
不過在消息傳出後，特斯拉股價下跌，收盤跌近6%至311.18元；規模較小的競爭對手Rivian股價收盤下跌14%至 10.31元、Lucid股價下跌5%至2.08元。
廢除電動汽車補貼是由石油業鉅子、大陸資源公司 (Continental Resources) 創始人哈姆 (Harold Hamm) 與北達科他州共和黨籍州長柏根 (Doug Burgum) 領軍，他們負責的能源政策過渡小組已開過多次會議研究廢除細節。
對此報導，川普過渡團隊、特斯拉、福特、通用汽車等拒予置評。
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