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川普恐取消「臨時保護身分」百萬無證移民慌

記者胡玉立／綜合報導
川普恐取消「臨時保護身分」 影響來自17國逾百萬移民；圖為一名女子2023年呼籲為來自薩爾瓦多的無證移民延長臨時保護身分。(美聯社)
川普恐取消「臨時保護身分」 影響來自17國逾百萬移民；圖為一名女子2023年呼籲為來自薩爾瓦多的無證移民延長臨時保護身分。(美聯社)

總統當選人川普和搭檔范斯(JD Vance)承諾上任後將大規模驅逐非法移民，並提議縮減「臨時保護身分」(Temporary Protected Status，TPS)的使用。目前美國有來自17國逾100萬名無證移民接受TPS計畫救濟，得以在美居留或工作；焦慮不安、前途未卜，已是這些人的普遍處境。

1990年薩爾瓦多內戰正酣、部分薩人被美國驅逐出境後即遭酷刑或處決，國會自此成立TPS。TPS身分允許家園被認為不安全且已在美國的無證移民，合法在美居留和工作。

透過國土安全部長「指定」(designation)，特定國家無證移民可居留18個月，此身分在許多情況下會延長。聯邦法規規定，指定可在到期前，提前60天通知終止；但這種情況從未發生過。指定並非取得永久居留權或公民身分的途徑，但申請者可試圖透過其他移民程序改變身分。

來自海地、阿富汗、蘇丹及最近的黎巴嫩等17國移民正接受此類救濟。委內瑞拉人、海地人和薩爾瓦多人是TPS最大受益群體。對薩爾瓦多的指定將於明年3月結束；對蘇丹、烏克蘭和委內瑞拉的指定將於明年4月結束；其他稍後到期。

范斯10月在亞利桑納州集會上曾表示：「川普提議我們停止大規模人道假釋」，「我們將停止大規模授予臨時保護身分」。

川普在第一個任期結束前，曾試圖讓多個國家的TPS到期，律師阿魯蘭南特姆 (Ahilan T. Arulanantham) 曾為此法律挑戰成功。他毫不懷疑川普上任後會再次嘗試終止TPS，也認為必將引發新的法律挑戰。

法院當時阻止對海地、蘇丹、尼加拉瓜和薩爾瓦多的TPS指定在尚未進入拜登總統任期時到期。出任國土安全部長的梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)後來將TPS更新。

現在已有支持者向白宮施壓，要求拜登政府於卸任前，為尼加拉瓜人更新TPS。美國公誼服務委員會(American Friends Service Committee)的畢爾巴鄂(Maria Bilbao)表示，「這是拜登政府的道德義務。」

川普恐取消「臨時保護身分」 影響來自17國逾百萬移民；圖為2023年數千人聚集白...
川普恐取消「臨時保護身分」 影響來自17國逾百萬移民；圖為2023年數千人聚集白宮前，敦促拜登總統延長臨時保護身分。(美聯社)

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