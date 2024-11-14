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研究：川普若退出氣候行動只要他國不跟進 影響不大

中央社巴黎14日綜合外電報導
美國總統當選人川普上任後預期將退出全球氣候行動。路透
美國總統當選人川普上任後預期將退出全球氣候行動。路透

美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後預期將退出全球氣候行動，最新出爐的研究顯示，只要其他國家抵抗誘惑，不要鬆懈減碳行動，川普對全球暖化可能只會有「輕微」影響。

法新社報導，川普1月將重返白宮。他誓言推翻拜登（Joe Biden）的氣候政策，可能讓美國退出限制全球暖化幅度比工業化前高攝氏1.5度的國際行動。

隨著全球氣溫升高，在世界各地引發致命洪災、熱浪和風暴，今年幾乎可以確定創下最高溫紀錄。

在一項最新的國家氣候計畫分析中，獨立監測機構「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker，CAT）表示，川普若退出綠色轉型行動，在本世紀結束前可能只會增加全球氣溫攝氏0.04度。

德國氣候分析研究所（Climate Analytics）的哈爾（Bill Hare）表示，衝擊可能會「真的相當輕微」。

他說：「若僅限於美國，4到5年內對全球氣候行動造成的排放損害，可能是可恢復的。」

但他指出，其他國家若利用美國這個全球第2大碳排放國的減排計畫縮水為藉口，而放緩本身的氣候行動，衝擊恐更大。

隨著各國預計將在明年2月底前向聯合國遞交最新改善減排承諾計畫，這點將會更為明朗。

哈爾指出，「根本的」問題，將會是中國這個全球最大溫室氣體排放國的反應。

CAT的計畫算出目前的氣候承諾將使得全球在本世紀末升溫攝氏2.6度。過去3年的展望變化相當微小，顯示政府的行動「停滯不前」。

CAT在今天發表的另外一項報告中，檢視了最大型溫室氣體排放國的計畫。

占史上溫室氣體排放最大比例的美國表示，2030年以前將把所有產業的溫室氣體排放減少至2005年水準的一半。

CAT表示，為了符合升幅不超過攝氏1.5度，美國碳排量必須在2030年前減少65%，並在2035年降低80%。

尚未提出所有產業碳排承諾的中國，則必須在2030年以前將碳排放量自2023年的水準減少66%，並在2035年降低78%。

哈爾指出：「如果我們檢視必須快速減少的排放量，就有理由問：這怎麼可能。」哈爾說的是對中國的預測。

「簡短的回答，就是主要因我們可以在幾乎各地的發電產業相當快速地脫碳。我們要做的第一件事就是不再使用煤炭。」

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