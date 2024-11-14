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WSJ：盧特尼克爭取出任川普新政府財長

記者顏伶如／即時報導
川普團隊政權交接小組共同主席、費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)執行長盧特尼克(Howard Lutnick)。（路透）
川普團隊政權交接小組共同主席、費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)執行長盧特尼克(Howard Lutnick)。（路透）

總統當選人川普陸續公布內閣首長提名名單，財政部長人選尚未宣布。華爾街日報（WSJ）13日晚間報導，川普團隊政權交接小組共同主席、費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)執行長盧特尼克(Howard Lutnick)與身為共和黨重要金主的避險基金億萬富豪貝森特(Scott Bessent)呼聲最高人選；某些川普幕僚私下對貝森特是否適任提出質疑之後，盧特尼克與盟友最近幾天開始積極運作，爭取上位。

消息人士說，盧特尼克已經直接向川普表達有意爭取出任財政部長，先前盧特尼克對於入閣可能始終保持低調。

川普核心圈幕僚說，盧特尼克與貝森特出線機會不分上下，川普對兩人同樣青睞。新任財長將負責推動川普經濟政策，承擔落實川普競選承諾的關鍵角色。

報導指出，盧特尼克身為政權交接小組共同主席，過去幾天都在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部川普身旁工作。

貝森特是凱斯奎爾資本管理公司(Key Square Capital Management)創辦人，上周也在海湖莊園跟川普開會。不過，消息人士說，貝森特跟川普最近跟川普見面時間比盧特尼克少。

貝森特被前任白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)形容是川普新任財長第一人選，但最近幾天保守派人士向川普幕僚反應貝森特過去跟億萬富豪索羅斯(George Soros)關係密切。2011年至2015年間，貝森特擔任索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)投資長。索羅斯支持自由派政策，過去幾年受到保守派團體強烈譴責。

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