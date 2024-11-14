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任永力稱美10年債殖利率3.5%才合理 質疑當前川普行情

編譯劉忠勇／綜合外電
早年提出「美元微笑」理論的任永力。（Stephen Jen LinkedIn）
早年提出「美元微笑」理論的任永力。（Stephen Jen LinkedIn）

知名外匯分析師任永力（Stephen Jen）指出，川普行情所反映的公債走勢可能失靈，因為即將上任的川普政府在財政方面可能帶來比市場所料更正面的結果。

Eurizon SLJ Capital執行長任永力周三在發給客戶報告中指出，目前美國10年期公債殖利率4.4%的水準過高，他認為3.5%才是合理價位。美國10年期公債殖利率在通膨數據公布後收復失地，最高升至4.46%。

早年提出「美元微笑」理論的任永力和同事 Joana Freire 聯名撰文指出，從川普的政見來看，未來可能會採取「大幅減支」措施，並採取小政府的財政立場。

兩人寫道：「為何在批評拜登和賀錦麗因過度支出而引發通膨後，川普2.0會立即重複相同的政策錯誤？」

文中評道，新成立的政府效率部可能會成功推動比市場所預期更大幅度減支。 「初略估算，假設馬斯克和川普2.0最終能從年度預算中削減1兆美元──這是馬斯克所說可能削減額度的一半，這種規模的減支久而久之會帶來相當可觀的財政節餘。」

因此，任永力認為，前期減支之下，公債殖利率應該會下降才對，聯準會（Fed）應該也能夠繼續降息。

他說：「有些所謂川普行情到頭來可能有誤。公債殖利率過高，因為通膨應該會進一步下降，而川普2.0的政策不太可能打破這一趨勢。」

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