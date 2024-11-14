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自家人也錯愕…川普提蓋茨任司法部長 前議長麥卡錫說話了

編譯盧思綸／即時報導
蓋茨4日在佛州共和黨自由會議發表演說。(美聯社)
蓋茨4日在佛州共和黨自由會議發表演說。(美聯社)

總統當選人川普宣布提名蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長令共和黨內一片錯愕，前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）直言這項任命案明年會被共和黨重掌的參議院打回票；而蓋茨接著宣布辭去眾議員，原本眾院道德委員會（House Ethics Committee）準備表決是否公布蓋茨涉不當性行為及藥物使用的調查，現在不再對他擁有管轄權，報告實際上失效。

川普提名極右派蓋茨出任司法部長，消息一出連許多共和黨人都不敢置信，十分傻眼。

The Daily Beast報導，得知消息後，黨內同僚貝肯（Don Bacon）回應「無好話可說」；辛浦森（Mike Simpson）跟記者說「你在唬爛我嗎」；阿拉巴馬州參議員圖柏維爾（Tommy Tuberville）直呼「天哪」。

彭博資訊報導，麥卡錫14日在新加坡接受彭博電視專訪預測，川普這項任命案會被共和黨重新執掌的參院駁回，「蓋茨不會獲得認可，每個人都知道。」

蓋茨是爭議不斷的人物，去年帶頭罷黜自家人、前議長麥卡錫已經讓許多同僚很不滿。過去一年他一直在接受司法部的性犯罪調查，最終以不起訴結案。不過，蓋茨仍受到眾議院道德委員會的不當性行為調查

紐約時報報導，消息人士透露，道德委員會原先預計15日表決是否公布有關蓋茨的調查報告，不過既然現在蓋茨已經辭去眾議員，這就代表道德委員會不再對他擁有管轄權，相關調查和隨後的報告也隨即失效。

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