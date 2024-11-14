「他算哪根蔥？」川普防長人選引反彈 潘斯顧問：別小看他

可能掌管300萬軍人與文職官員的福斯新聞主持人赫塞斯（左），由川普提名擔任國防部長，但許多人都在問，他是誰？（美聯社）

總統當選人川普 12日宣布提名保守派評論員兼電視主持人擔任國防部 長，不僅震驚華盛頓更引發反彈，國會原預期川普會提名經驗豐富的議員或有國防政策經驗的人選；前副總統潘斯的顧問則表示，別小看赫塞斯(Pete Hegseth)。

政治新聞網站Politico報導，歷經川普執政的四年，國安官員與國防分析師已準備好迎接川普的驚喜，但赫塞斯的人事宣布仍讓他們措手不及。

曾在前總統布希(George W. Bush)政府擔任國防部次長的艾德曼(Eric Edelman)受訪時表示，「(川普)最重視忠誠度，看來這是最主要的遴選標準，看誰在電視上為他辯護的程度。」

有人更直接，匿名國防工業說客說：「這傢伙到底算哪根蔥？」

說客表示，他們希望找到「真正具備廣泛國防背景的人，那才會是好的開局」。

赫塞斯的選擇立即引起退伍軍人團體領袖的強烈反對，赫塞斯在川普前政府時期被提名為退伍軍人事務部部長時，就曾面臨反對聲浪。

赫塞斯是「自由退伍軍人」(Vets for Freedom)的前執行董事，也是「關心美國退伍軍人」(Concerned Veterans for America)的前執行長，後者為退伍軍人倡議外包健保，並接受保守派企業家科克兄弟(Charles and David Koch)贊助。

美國獨立退伍軍人協會(Independent Veterans of America)創辦人瑞克霍夫(Paul Rieckhoff)12日晚在「X平台」發文寫道，「赫塞斯無疑是美國史上最沒資格擔任國防部長的提名人，也是最高調的政治酬庸人選。美國，請振作。」

瑞克霍夫表示，他相信赫塞斯是「高效率且兇猛的媒體、文化與政治戰士，致力於重振『讓美國再次偉大』(MAGA)；考量他效忠川普且獲得川普的信任，他應是川普的幕僚長或新聞秘書人選。」

前副總統潘斯的顧問蕭特(Marc Short)13日接受「微軟國家廣播公司」(MSNBC)訪問時表示，「赫塞斯服役20年，在伊拉克和阿富汗 兩度獲得銅星勳章；我在他於『關心美國退伍軍人』任職時結識他，我認為大家太快低估赫塞斯，且我覺得這對許多希望看到五角大廈改變的人而言，是個受歡迎的變革。」