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川普擬設委員會汰除「覺醒將領」 傳將開鍘參聯會主席布朗

編譯梁采蘩、盧炯燊／綜合報導
據傳美國總統當選人川普（圖）開鍘的目標之一，可能是參謀長聯席會議主席布朗。（美聯社）
據傳美國總統當選人川普（圖）開鍘的目標之一，可能是參謀長聯席會議主席布朗。（美聯社）

華爾街日報報導，美國總統當選人川普的政權交接小組正考慮一項行政命令草案，計畫設立一個由退役高階軍官組成的「戰士委員會」，有權審查中將、上將與建議撤換不適任者。現任參謀首長聯席會議主席布朗，據稱是川普開鍘的目標。

華爾街日報指出，如果川普批准該命令，將可加速汰除那些被認定「缺乏必要領導素質」的將領與海軍上將。該命令可能對軍方高層產生寒蟬效應，因為川普曾表示要開除「覺醒將領」，即那些被視為過度強調多元而影響軍事戰備的軍官。

這個由川普任命成員的外部委員會，將繞過五角大廈的常規晉升體系。草案指出，宗旨在於建立審查，重點放在「領導能力、戰略準備和對軍事卓越的承諾」。但草案未具體指出，軍官需要提交哪些事例以符合標準。

該草案由政權交接小組合作的數個外部政策團體之一發起，是川普團隊正審查的眾多行政命令之一。戰士委員會由退役將軍與士官組成，將向總統發送推薦意見；被撤換人員將在30天內以當前軍階退役。

川普交接小組發言人利維特拒絕就這份草案置評，但表示「美國人民以壓倒性票數讓川普再度當選總統，並授權他實現競選承諾，川普也將履行諾言」。

根據熟悉政策討論的消息人士表示，成立這個委員會符合川普整肅「失敗將軍」的要求，包括2021年美國從阿富汗撤軍的相關人等。川普表示，他將要求所有參與撤軍行動的將軍在就職日當天「中午前辭職」。

10月一場競選活動中，川普曾預告成立一個監控「覺醒將軍」並取消軍中多元化培訓的工作小組，稱「他們走定了」，但並未點名有哪些人。

根據兩位國防官員的說法，川普開鍘的目標之一可能是參謀首長聯席會議主席布朗。布朗在2020年「黑人命也是命」示威期間談到這場運動對他的影響，以及身為黑人戰機飛行員一路晉升的經歷。

佛羅里達國際大學法學院教授卡本特說：「這個政府看來準備整肅所有不聽話的人。如果想開除那些可能基於法律或道德而抗命的軍官，你就會設立一個完全獨斷的標準體系，這樣一來就能隨心所欲開除任何人。」

路透引述兩名消息人士指出，名單也傳出與前參謀長聯席會議主席密利將軍(Mark Milley)有關的將官。

水門案記者伍華德(Bob Woodward)在10月出版的新書「The War on Warriors」透露，密利指川普是「徹頭徹尾的法西斯主義者」，除了令視效忠為首要的川普大為不滿外，他的盟友也認為密利不忠，自然是頭號目標。凡是密利提拔及任命的每一個人「都沒得留下」，詳細的名單列出所有與密利有關的所有人都要「走人」。

由於涉及參謀長聯席會議成員，若消息屬實，不少軍方最高級別軍官，包括陸軍、海軍、陸戰隊、空軍、國民警衛隊和太空部隊的負責人均統統消失。

有現任和前任官員認為，在俄烏戰爭和中東戰爭吃緊之際，如此大規模變動是不必要且具破壞性。此外更換大批高級軍事官員是很困難的，因此這可能是川普及其盟友虛張聲勢的姿態。但也有分析指，川普陣營認為由於官僚主義的過度干預，參謀長聯席會議肯定要縮減。

據傳美國總統當選人川普開鍘的目標之一，可能是參謀長聯席會議主席布朗（左）。（美聯...
據傳美國總統當選人川普開鍘的目標之一，可能是參謀長聯席會議主席布朗（左）。（美聯社）

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