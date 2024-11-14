前民主黨眾議員加巴德獲任情報總監 反援烏屢遭民主黨抨擊

前民主黨國會議員加巴德被川普提名擔任國家情報總監。（美聯社）

川普13日宣布，退出民主黨 的前夏威夷州國會眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)出任國家情報總監(DNI)。

川普在自家社群平台Truth Social宣布任命加巴德為國家情報總監時，形容她一直為國家和所有美國人的自由而戰，在兩黨中都得到了廣泛的支持，而她現在是一名自豪的共和黨人。

國家情報總監負責監督及協調各個情報機構之間的行動，負責整理總統的每日簡報，為行政部門提供做出國家安全關鍵決策所需的資訊。

加巴德曾經參軍，2005年曾派駐伊拉克，參與過伊拉克戰爭，退役後從政，是美國第一位入主國會的印度教徒，也是首位生於美屬薩摩亞的國會眾議員，共出任了四屆。

她一向反對援助烏克蘭 ，曾角逐2020年民主黨總統初選，在2022年10月宣布退黨後，2024年加入共和黨，今年8月表態支持川普。

加巴德的理念經常與情報部門的結論相反，特別是在涉及俄羅斯 和烏克蘭時。她反對美國援助烏克蘭，聲稱「華府權力菁英」試圖將烏克蘭變成另一個阿富汗。

2022年她在X貼文，指責拜登政府未能解決俄烏戰爭，說如果美國與北約保證不讓烏克蘭加入北約，便不會引起俄羅斯的安全擔憂，則這場戰爭就可以避免。民主黨人不滿的同時，猶他州共和黨籍國會參議員羅穆尼(Mitt Romney)也抨擊她兜售俄羅斯的宣傳。

她的言論經常引起爭議。民主黨籍的前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)早於2019年就說加巴德是「俄羅斯人的至愛」。2017年她會見被指在內戰使用化學武器的敘利亞領袖阿塞德(Bashar al-Assad)，引發了國會兩黨議員的憤怒。

由於加巴德政治立場的改變且言論受到不少指控，出任國家情報總監未必順利。

在參議院，可能會考慮到加巴德在情報方面上的薄弱履歷，在國會近十年的時間裡，她從未在眾議院情報委員會任職。