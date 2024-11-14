我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

前民主黨眾議員加巴德獲任情報總監 反援烏屢遭民主黨抨擊

編譯盧炯燊／綜合報導
前民主黨國會議員加巴德被川普提名擔任國家情報總監。（美聯社）
前民主黨國會議員加巴德被川普提名擔任國家情報總監。（美聯社）

川普13日宣布，退出民主黨的前夏威夷州國會眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)出任國家情報總監(DNI)。

川普在自家社群平台Truth Social宣布任命加巴德為國家情報總監時，形容她一直為國家和所有美國人的自由而戰，在兩黨中都得到了廣泛的支持，而她現在是一名自豪的共和黨人。

國家情報總監負責監督及協調各個情報機構之間的行動，負責整理總統的每日簡報，為行政部門提供做出國家安全關鍵決策所需的資訊。

加巴德曾經參軍，2005年曾派駐伊拉克，參與過伊拉克戰爭，退役後從政，是美國第一位入主國會的印度教徒，也是首位生於美屬薩摩亞的國會眾議員，共出任了四屆。

她一向反對援助烏克蘭，曾角逐2020年民主黨總統初選，在2022年10月宣布退黨後，2024年加入共和黨，今年8月表態支持川普。

加巴德的理念經常與情報部門的結論相反，特別是在涉及俄羅斯和烏克蘭時。她反對美國援助烏克蘭，聲稱「華府權力菁英」試圖將烏克蘭變成另一個阿富汗。

2022年她在X貼文，指責拜登政府未能解決俄烏戰爭，說如果美國與北約保證不讓烏克蘭加入北約，便不會引起俄羅斯的安全擔憂，則這場戰爭就可以避免。民主黨人不滿的同時，猶他州共和黨籍國會參議員羅穆尼(Mitt Romney)也抨擊她兜售俄羅斯的宣傳。

她的言論經常引起爭議。民主黨籍的前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)早於2019年就說加巴德是「俄羅斯人的至愛」。2017年她會見被指在內戰使用化學武器的敘利亞領袖阿塞德(Bashar al-Assad)，引發了國會兩黨議員的憤怒。

由於加巴德政治立場的改變且言論受到不少指控，出任國家情報總監未必順利。

在參議院，可能會考慮到加巴德在情報方面上的薄弱履歷，在國會近十年的時間裡，她從未在眾議院情報委員會任職。

大選熱門話題

烏克蘭 民主黨 俄羅斯

上一則

川普擬設委員會汰除「覺醒將領」 傳將開鍘參聯會主席布朗

下一則

川普揚言限縮跨性學生 「彩虹青年計畫」危機熱線被打爆

延伸閱讀

共和黨成功掀起「紅色浪潮」完全執政 挑戰還在後頭

共和黨成功掀起「紅色浪潮」完全執政 挑戰還在後頭
美聯社終於宣布共和黨眾院過半 藍208 Vs. 紅218

美聯社終於宣布共和黨眾院過半 藍208 Vs. 紅218
橙縣國會選舉 民主黨候選人閔大衛後來居上

橙縣國會選舉 民主黨候選人閔大衛後來居上
川普重用「年輕的忠誠者」 分掌司法與情報機構

川普重用「年輕的忠誠者」 分掌司法與情報機構

熱門新聞

國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

美聯社終於宣布共和黨眾院過半 藍208 Vs. 紅218

2024-11-13 23:10
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

2024-11-10 11:51
川普誓言大規模驅逐非法入境的無證客，當中涉及的人力、物力及財力將是空前的。(歐新社)

川普遣返計畫估年花880億 這2類無證客優先

2024-11-07 22:32
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

2024-11-11 10:00
(取自YouTube)

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

2024-11-13 11:33

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼