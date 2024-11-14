我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

「拜登學貸豁免是場大災難」 川普上台或全面叫停

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人川普曾批現任總統拜登的學貸豁免政策是「一場大災難」，他上台後將全面叫停。圖為拜登今年4月在威康辛州麥迪遜討論減免學貸計畫。(美聯社)
總統當選人川普曾批現任總統拜登的學貸豁免政策是「一場大災難」，他上台後將全面叫停。圖為拜登今年4月在威康辛州麥迪遜討論減免學貸計畫。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)13日報導，拜登總統推出的學貸豁免計畫，在總統當選人川普上台之後恐遭取消。根據統計，4600萬美國人背負學債，總額約1兆7000萬元。

競選期間，川普在電視辯論會上曾形容學貸豁免計畫是「一場大災難」(a total catastrophe)，但未說明具體對策。川普主張廢除教育部，但聯邦學貸由教育部管理，未來學貸改由哪個機關接手，目前並不清楚。

學貸借款人權益倡導組織「學生借款人保護中心」(Student Borrower Protection Center)顧問于柏斯(Persis Yu，音譯)表示，看到「2025計畫」(Project 2025)內容之後，也目睹川普第一任執政期間的作為，「對於新政府將如何對待學貸借款人，我們甚為憂心」。

專家指出，拜登任內的學貸豁免計畫，川普上台後可能全面喊停。

財務諮詢網站NerdWallet貸款專家伍德(Kate Wood)說，拜登政府成立新規或放寬規定，川普上台後很容易就能推翻。

拜登政府推出的兩項學貸豁免計畫都被共和黨執政州告上聯邦法院。「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE Plan)是「收入基準償款方案」(income-driven repayment plan)，借款人每個月償還金額根據收入計算。根據「有價值的教育儲蓄計畫」規定，某些低收入借款人每月學貸償還金額為零。

另外，拜登政府援引「高等教育法」(Higher Education Act ，HEA)為3000萬名借款人豁免全部或部分學貸，但豁免計畫上個月被密蘇里州聯邦法院法官下令暫停實施。

曾於川普第一任內擔任教育部長資深助理的非營利保守派教育機構「保護自由政策研究中心」(Defense of Freedom Institute for Policy Studies)主席艾特爾(Bob Eitel)說，川普政府可能以不同方式為學貸紓困，但絕對不是像拜登政府一樣的大規模、全面豁免。

伍德說，適用公務員的「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)可望保留，但參加資格將從嚴認定。

總統當選人川普曾批現任總統拜登的學貸豁免政策是「一場大災難」，他上台後將全面叫停...
總統當選人川普曾批現任總統拜登的學貸豁免政策是「一場大災難」，他上台後將全面叫停。圖為拜登今年4月在威康辛州麥迪遜討論減免學貸計畫。(美聯社)

大選熱門話題

學貸 川普 拜登

上一則

川普防長人選赫塞斯挺開除布朗 新書痛批進步派

下一則

馬斯克效率部如何運作？以顧問提建議 首創企業化政府模式

延伸閱讀

學者評川普2.0：強力貫徹川普意志 終結傳統卓越論

學者評川普2.0：強力貫徹川普意志 終結傳統卓越論
預測川普勝選被報復？Polymarket執行長遭FBI突襲查扣手機

預測川普勝選被報復？Polymarket執行長遭FBI突襲查扣手機
內唐亞胡將送川普當選大禮 華郵：以色列明年1月前獻「以黎停戰書」

內唐亞胡將送川普當選大禮 華郵：以色列明年1月前獻「以黎停戰書」
神秘賭客押對川普勝選 大賺8500萬美元

神秘賭客押對川普勝選 大賺8500萬美元

熱門新聞

國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

美聯社終於宣布共和黨眾院過半 藍208 Vs. 紅218

2024-11-13 23:10
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

2024-11-10 11:51
川普誓言大規模驅逐非法入境的無證客，當中涉及的人力、物力及財力將是空前的。(歐新社)

川普遣返計畫估年花880億 這2類無證客優先

2024-11-07 22:32
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

2024-11-11 10:00
(取自YouTube)

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

2024-11-13 11:33

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼