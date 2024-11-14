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福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

起訴川普特檢史密斯 將辭職並解散團隊

編譯徐薏茹／綜合報導
由於前總統川普再度當選總統，調查川普干預選舉案和密件案的特別檢察官史密斯(圖)和其團隊 將在川普明年1月就任總統前辭職。(路透)
由於前總統川普再度當選總統，調查川普干預選舉案和密件案的特別檢察官史密斯(圖)和其團隊 將在川普明年1月就任總統前辭職。(路透)

據消息人士透露，負責調查前總統川普干預選舉案和密件案的特別檢察官史密斯(Jack Smith)及其團隊計畫在川普明年1月再度就任總統之前辭職。

由於司法部長期以來的原則是不能對現任總統提出犯罪指控，史密斯辦公室一直在評估結束針對川普的兩項未完成的聯邦刑事案件的最佳辦法。

紐約時報(The New York Times)率先報導史密斯將辭職的消息。

未來幾周將視史密斯詳述其決定的最終報告是否會在總統就職日前公開，根據司法部的規定，特別檢察官辦公室必須提供一份機密報告給司法部長加蘭德(Merrick Garland)，加蘭德可以選擇是否公開。

川普在10月的一次電台訪問中表示，他若再次當選，將立即解除史密斯的特別檢察官職務，聲稱「會在兩秒內開除他」，並補充說他在最高法院得到豁免，下一任司法部長也可以決定不公開史密斯的最終報告。

川普當選前，史密斯和他的團隊一直在辦理川普2020年的干預選舉案，然而，川普勝選後，監督案件的聯邦法官同意給予特別檢察官辦公室時間至12月2日，決定如何繼續進行。

去年司法部針對川普試圖推翻2020年總統大選案提出起訴，但史密斯的案件受到川普法律團隊上訴阻礙，接著在7月時最高法院裁決川普任職總統期間的公務行為享有豁免權；8月史密斯團隊重新調整起訴書，除去最高法院認為不能納入的某些證據，聯邦大陪審團返還取代起訴書。

司法部也針對川普的密件門案提出起訴，但聯邦法官於7月駁回此案，表示史密斯的任命不合法，此案目前正在上訴。

川普首度被起訴時，史密斯表示會迅速推動案件，但川普的法律團隊成功讓兩起案件持續拖延，當時競選中的川普經常在集會和網路上抨擊史密斯。

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