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川普揚言限縮跨性學生 「彩虹青年計畫」危機熱線被打爆

記者胡玉立／綜合報導
由於前總統川普在競選時矢言限制、甚至取消對跨性別學生的民權保護，跨性別學生擔心他再度就任後，自己的人生將大受影響。圖為川普當選後，跨性別者於11月9日在紐約曼哈頓街頭示威。(歐新社)
由於前總統川普在競選時矢言限制、甚至取消對跨性別學生的民權保護，跨性別學生擔心他再度就任後，自己的人生將大受影響。圖為川普當選後，跨性別者於11月9日在紐約曼哈頓街頭示威。(歐新社)

美國總統當選人川普在競選時矢言限制、甚至取消對跨性別學生的民權保護；跨性別學生擔心他上任後，自己的人生將大受影響，危機熱線已被打爆。過去10天內，為LGBTQ+年輕人提供服務的「彩虹青年計畫」(Rainbow Youth Project)危機熱線，接到超過5500通電話，高於通常每月3700通。

反跨性別權利是川普競選核心之一；據媒體追蹤公司AdImpact數據，2023年3月以來，共和黨針對變性人或LGBTQ+議題攻擊政治對手的電視廣告，播放逾29萬次。川普政府可以迅速展開的一項重大變革，就是將跨性別學生排除在教育修正法案「第九條」(Title IX)保護外；此舉將影響學校有關學生使用代名詞、浴室和更衣室的政策。

阿拉巴馬州一名16歲青少年自認是非二元性別並使用代名詞「他」和「他們」，看到選舉廣告把跨性別和非元性別者描繪成「社會威脅」，曾在大選日前撥打危機熱線。少年的母親費雪(Carolyn Fisher)說，她的孩子處於絕望中，一直有自殺念頭。

費雪表示，在危機顧問協助下，孩子感覺好多了，但校內霸凌行為卻變本加厲；有些學生告訴她孩子，川普會讓他「回到櫃子裡」，「那些嘲笑過他的人現在特別自豪」。

拜登政府今年援引1972年通過的「教育修正法案」第九條，推出更新規定，禁止基於性別認同和性取向的歧視。但川普上任後可將此規定撤銷。川普曾表示將結束「男孩參與女子運動」，將要求國會立法聲明「只有兩性」，禁止跨性別青少年進行激素或手術干預。

在川普第一任政府領導教育部民權辦公室的律師傑克遜(Candice Jackson)說：「第九條將是優先議題；它象徵過去幾年圍繞性別認同與性而生的所有文化戰爭議題。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)10月調查，全美有3.3%高中生認為自己是跨性別者，另有2.2%質疑自己性別。72%跨性別和性別疑問青少年在過去一年持續感到悲傷絕望，在校內遭受霸凌比例也較高。約四分之一跨性別學生表示過去一年曾試圖自殺。

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