「自以為是聯合總統」 馬斯克「僭越」引不滿

總統當選人川普(右)13日上午與共和黨國會眾議員見面時開億萬富豪馬斯克(左)的玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開」。圖為兩人10月5日在賓州的造勢行程中。(美聯社)

總統當選人川普 12日宣布科技富豪馬斯克 (Elon Musk)將掌理新成立的政府效率部(Department of Government Efficiency)，馬斯克與川普的關係之密切可見一斑。不過，國家廣播公司(NBC)13日報導，馬斯克幾乎長駐佛州 海湖莊園(Mar-a-Lago)，喧賓奪主的作風，讓某些川普核心圈人士側目，甚至覺得頗有僭越之嫌。

知情人士說，馬斯克非常積極要求他的意見必須獲得川普新任政府採納，不惜冒犯川普政權交接小組，在海湖莊園作客時間似乎過久；選舉日之後的一周裡，馬斯克在海湖莊園無所不在，對政權交接事務指指點點，讓川普的一些核心幕僚越來越不耐煩。

一名消息人士說：「馬斯克自以為是聯合總統(co-president)，而且深怕別人不知道。」消息人士表示，馬斯克對於川普勝選功不可沒，經常對人誇耀「美國政治行動委員會」(America PAC)與社群媒體X的助選效果，「他企圖讓川普覺得有所虧欠，其實川普根本誰都不欠」。

另一名消息人士指出，馬斯克對所有事情都有意見，極力企圖主導的作風讓川普身邊人士開始覺得煩惱；某些川普幕僚說，馬斯克可能不了解在川普團隊工作的重要準則就是保持低調，從長遠角度來看，過度積極參與所有事務對馬斯克並不利。

川普13日上午與共和黨國會眾議員見面時，馬斯克也跟著參加。川普在會中稱讚馬斯克放下企業大力輔選，不求回報。川普同時開玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開─至少一直到我不喜歡他時，仍是這樣」。

紐約時報分析，就在幾個月前，馬斯克與川普交情並沒有特別密切，但現在馬斯克卻參與川普在海湖莊園幾乎所有會議。馬斯克身為全球最有錢的富豪，在政權交接過程中對川普有重大影響，堪稱全美最有權力的平民。