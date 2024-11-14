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馬斯克效率部如何運作？以顧問提建議 首創企業化政府模式

編譯盧炯燊／綜合報導
億萬富豪馬斯克將執掌的政府效率部並非政府部門，他將以外部顧問身分為白宮提供建議，創造前所未有的企業化政府模式。圖為馬斯克(後二)與川普核心幕僚13日走出川普專機。(美聯社)
億萬富豪馬斯克將執掌的政府效率部並非政府部門，他將以外部顧問身分為白宮提供建議，創造前所未有的企業化政府模式。圖為馬斯克(後二)與川普核心幕僚13日走出川普專機。(美聯社)

川普任命億萬富豪馬斯克成立新的政府效率部，旨在全面改革政府系統精簡架構，提升效率及減少政府浪費，達至削減超過2兆元的政府開支。

這個舉措顯示他對傳統政府體系的不滿，試圖引入更加靈活的企業管理方式來提高政府效率。馬斯克與另一位商人、曾參與角逐共和黨總統提名人的拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同運作這個部門，儘管存在不確定性，但可能為政府帶來重大轉型。

政府效率部看似政府機構，但實際並非政府部門，馬斯克與拉馬斯瓦米將以外部顧問的身分為白宮提供建議，並與白宮管理和預算辦公室(OMB)合作，創造前所未有的企業化政府模式。

政府效率部或會依據聯邦諮詢委員會法(Federal Advisory Committee Act)運作，這個法案規定了外部團體如何向政府提供建議並對公眾負責。由於馬斯克與拉馬斯瓦米並非聯邦雇員，故不受資產披露及利益衝突的規定約束。

川普這個政府效率部並非新鮮事，早在1982年2月，時任總統雷根提出消除低效率和浪費的方法建議，當年6月，他以行政命令成立一個委員會，由W.R. Grace and Co. 的前首席執行官格雷( J. Peter Grace)擔任主席，故被稱為格雷斯委員會(Grace Commission)。

大約150名商界領袖自願加入委員會，負責監督委員會36個工作小組，審查政府機構或職能。委員會1984年1月發布報告，其中提出了2500項建議。

川普這個政府效率部，將會參考這個委員會的運作。

由於馬斯克在削減成本素有經驗，例如在SpaceX上取得了更大的成功，自然成為川普的首要人選。為了保持透明，馬斯克已表明效率部會公布其「行動」來徵求公眾意見，甚至不排除列出浪費且無效率的政府機構清單。

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