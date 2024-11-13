川普防長人選赫塞斯挺開除布朗 新書痛批進步派

赫塞斯(圖)獲川普任命為下屆政府國防部長。(美聯社)

總統當選人川普 挑選福斯新聞網(Fox News)主播赫塞斯(Pete Hegseth)出任下屆政府國防部 長；赫塞斯曾批評國防部軟弱無力、「覺醒派」(woke)，而他想開除參謀首長聯席會議主席，另痛批軍方高層未能捍衛美軍戰力；他懷疑北約組織(NATO)，另在新書中大罵左派、進步派是「國內敵人」。

華盛頓郵報13日報導，赫塞斯獲得任命，意味美軍內部就社會及人事命題的爭執山雨欲來。上周赫塞斯接受播客節目「蕭恩萊恩秀」(The Shawn Ryan Show)專訪時表示，首先得開除參聯會議主席布朗(Charles Q. Brown Jr.)，任何將軍只要參與多元化、平權及包容(DEI)等覺醒派施政者，就必須走人。此說對五角大廈 高層看似惡兆。

路透(Reuters)報導，赫塞斯是退伍軍人，曾對國防部高層採納覺醒派政策感到輕蔑，另質疑布朗獲任參聯會議主席，靠的是他非裔膚色；此外，赫塞斯也反對女性參與戰鬥角色。

赫塞斯幾乎沒有管理部隊方面的經驗，接下來要管理130萬現役軍人、近100萬為軍方工作的文職人員。

赫塞斯獲川普提拔為國防部長，可能是川普用人最叫人吃驚的一招；也代表川普之子小唐諾的一大勝利，小唐諾一直遊說乃父要吸收更多非正統派的人選，例如副總統當選人范斯、生技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，抗拒共和黨建制派的意願；建制派想用較傳統的角色出任政府要職，如前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)。

赫塞斯在自己新書「向戰士開戰：男子保衛國家自由但遭背叛的幕後」(The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free，暫譯)裡，痛批進步派、左派人士為「國內敵人」，因落實覺醒派思想而把軍方搞得像「卡通馬戲團」。

赫塞斯擔任福斯主播時，痛批「政治意識之徒」、「五角大廈臭娘兒們」推動多元、平權、包容及「批判性種族理論」(critical race theory)，已然削弱成之已久、依戰功表現為本的衡量尺度；他認為這樣做讓美軍變弱，屬「馬克思信徒」想弱化美國安全、更廣泛的陰謀論做法。