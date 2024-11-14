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福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

「歡迎回來」拜、川白宮會 長談2小時 討論俄烏和中東

編譯陳韻涵／綜合報導
政權即將交接，總統當選人川普（左）13日受拜登總統（右）之邀，到白宮商討政事。（美聯社）
政權即將交接，總統當選人川普（左）13日受拜登總統（右）之邀，到白宮商討政事。（美聯社）

拜登總統與總統當選人、前總統川普13日上午在白宮會晤兩小時，這對兩人而言都是非比尋常的時刻，他們曾經歷動盪的權力交接，且多次公開藐視對方；這是兩人選後首次會面，拜登告訴川普「歡迎回來」，雙方握手致意並承諾平順轉移政權，討論烏克蘭和中東議題。

13日上午11時許，拜登在白宮會見川普，這是拜登因首場辯論表現不佳而退選以來，雙方首次長時間會晤。

對川普而言，他凱旋回歸待了四年的辦公室；一周前，他無情痛批拜登的精神狀況，並將拜登政府比作災難而獲得壓倒性勝選。

雙方會談開始時，拜登在白宮記者還在場時說：「恭喜」，並表示希望此次政府平順交接。

拜登的舉止與川普大相逕庭，川普2020年從未承認敗選，未歡迎他入白宮，也沒有出席他的就職典禮。

川普回答：「政治很難，在許多情況下，這不是個美好的世界，但今天的世界很美好。」

拜登與川普此次會談近兩個小時，比八年前川普與歐巴馬交談的時間更長；白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)和準白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)也加入會談。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，這是一場「實質會議和觀點交流」，拜登形容川普「親切」(gracious)，且帶著一分列有詳細問題的清單來開會。

尚皮耶不予透露關於川普清單的內容，以及拜登提供哪些建議的細節，也不鬆口雙方是否提及川普拒絕承認拜登2020年勝選。

尚皮耶說：「他們討論國安的重要性，以及應對國內和世界問題的內政。」

拜登告訴川普，他希望國會在跛腳鴨會期間解決的問題，包括挹注政府、批准救災補充資金，並呼籲川普持續支援烏克蘭對抗俄羅斯。

對拜登而言，這場會談意味接受川普合法勝選，他曾譴責川普為獨裁者、威脅美國民主。

拜登屢次表示，趕走川普是他入主白宮的主要動機，他認為川普憤怒的民粹主義終究會消退；然而，川普捲土重來，矢言摧毀拜登的幾乎所有政績。

川普會見拜登前，先會見了眾院共和黨會議成員，讚揚共和黨的選舉表現。

川普說：「我猜我不會再參選了，除非你們說他非常出色，我們必須另想辦法。」

川普語畢，眾人大笑；憲法第22修正案規定，美國總統不得擔任超過兩屆，無論是否連任。

拜登與川普會後，川普接受「紐約郵報」訪問時表示：「我徵求拜登的意見，他也告訴我他的想法。我們談了中東問題，我想知道他對我們現在處境的看法，以及他的想法；他有回答，非常親切。」

川普形容，他和拜登「都樂見雙方碰面」，「這是個漫長的過程，雙方都有很多工作，他在競選及其他方面做得很好，我們這次會談非常愉快」。

政權即將交接，總統當選人川普（左）13日受拜登總統（右）之邀，到白宮商討政事，確...
政權即將交接，總統當選人川普（左）13日受拜登總統（右）之邀，到白宮商討政事，確保政權和平交接。（美聯社）

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