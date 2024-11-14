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福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

涉性醜聞 蓋茨被提名司法部長 連共和黨都驚訝

記者胡玉立／綜合報導
川普在紐約出庭時，眾議員蓋茨（左一）曾到場聲援。他即將被川普任命為司法部長。(美聯社)
川普在紐約出庭時，眾議員蓋茨（左一）曾到場聲援。他即將被川普任命為司法部長。(美聯社)

當選總統川普13日在Truth Social社群平台發文宣布，他決定選擇佛羅里達州共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）擔任司法部長。他寫道：「沒有什麼比結束我們司法體系的黨派武器化更重要；蓋茨結束武器化政府，保護我們的邊境，瓦解犯罪組織，恢復國人對司法部破碎的信仰和信心。」

零司法部經驗 參院過程恐有爭議

現年42歲的蓋茨2016年首度當選國會議員，是川普忠實擁護者，也是佛州保守派代表；他從未在司法部工作或擔任任何級別政府檢察官。他在X平台貼文表示，擔任此職「將是我的榮幸」；蓋茨也同時宣布辭去眾議員，眾院原本預計本周五公布調查蓋茨性醜聞的報告。

媒體預料這項提名在共和黨主導的參院確認過程中，有可能出現爭議。

蓋茨曾因涉及一名17歲女孩性販運指控，被司法部調查近三年；他的辦公室2023年表示，檢方已告知他不會面臨刑事指控。蓋茨原本仍在接受眾院操守委員會調查，原因是他涉嫌不當性行為、非法吸毒及可能試圖阻撓調查。但是蓋茨在獲得川普任命後立即辭去眾議員職位，也就結束操守調查。兩黨委員會6月曾發表罕見聲明表示，針對蓋茨的一些指控「值得繼續審查」。蓋茨則一再否認有與未成年人發生性關係或性交易的任何不當行為。

司法部長對川普實現其第二任期願景至關重要，也有助川普執行其移民、生殖健康政策以及他信誓旦旦要進行的政治報復。

倡結束武器化政府、改革或廢除FBI

蓋茨曾是發動扳倒前眾議長麥卡錫的要角，也曾有過醜聞被國會同僚調查。川普將任命他出...
蓋茨曾是發動扳倒前眾議長麥卡錫的要角，也曾有過醜聞被國會同僚調查。川普將任命他出任司法部長，黨內同志也感意外。（美聯社）

蓋茨長期指責司法部在拜登總統領導下被武器化，被用來對抗川普在內的保守派，他呼籲司法部和聯邦調查局做出重大改變，否則就該廢除。

在2023年罷免前眾院議長麥卡錫過程中，蓋茨扮演關鍵角色，引發眾院長達數周的混亂。川普提名蓋茨消息發布時，眾院共和黨人正閉門舉行領袖選舉。消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，議員得知川普人選時，有人倒抽一口氣，多人表示驚訝。

至於有權確認或拒絕任命的參議院，剛選上多數黨領袖的熊恩(John Thune)拒絕透露他是否認為蓋茨可得到確認，只承諾參院將「審視」所有提名者，「我們拭目以待」。參院共和黨第二號人物巴拉索（John Barrasso）稱這是「大膽」選擇。共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）則向媒體表示，「我認為這對司法部長來說，不是個認真的提名。」

前司法部副助理部長喬納森．史密斯（Johnathan Smith）表示，他擔心「任何將司法部工作政治化的司法部長，不僅會破壞法治，也會破壞保護司法部工作合法性的重要保障。」司法部員工透露，川普宣布提名蓋茨擔任司法部長時，司法部總部內部明顯出現「強烈震盪」。

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