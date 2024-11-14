共和黨「全面執政」川普政令將暢通無阻

大選過後，13日參院兩院議員都返回國會上班。共和黨大選大勝，拿下參眾兩院，加上川普贏得白宮，川普施政阻力大減。(路透)

有線電視新聞網(CNN)13日預測，共和黨 已保住自己在眾院 的微弱多數，加上已控制參院多數的53席、最高法院保守派6席絕大多數，川普 取得不受限制的權力，明年1月走馬上任後，政令將暢通無阻。

CNN報導，共和黨拿下加州、亞利桑納州兩席眾院席次之後，已跨越218席門檻，在席次435的眾院裡保住多數。聯邦政府行政、立法、司法三權全由共和黨執掌，民主黨2024年選舉的潰敗更為徹底，引發黨內部爭議未來何去何從。

每日郵報(Daily Mail)報導，今年選舉結果是90年來，兩主要政黨裡有一政黨第六次無法掌握三權裡的任何一權。現在的局勢為共和黨開大門，權力無節制，可以與總統當選人川普攜手並進，在任期的頭兩年推動他們要的一切政策；這種狀況要到2026年期中選舉，或許才可能出現轉變。

CNN報導，共和黨掌握國會參、眾兩院，意味川普得以把施政構想全部立法，而深遠地改變美國，例如全面減稅、強硬執行無證客取締、內政外交政策大轉型。

共和黨主宰國會，僅是川普新而可畏的權力基礎的面向之一。今年夏天，最高法院裁決總統在職時，公務行為擁有可觀的豁免權，只讓業已相信自己擁有無限權力的川普膽氣更壯。

而且，未來四年川普還有機會汰換最高法院裡年紀較老邁的大法官，讓他第一屆任期建立的保守派占絕大多數，延續到本世紀中葉。

隨著川普公布其內閣、西廂幕僚團隊，可發現大致由超級忠心人士組成，情勢很清楚，第47位總統的川普相形4年前他是第45位總統時，由老練事務官對他最出格施政設下的限制，要少很多。

民眾關切高物價還有無證客暴增，讓共和黨斬獲白宮、參院以及眾院，川普團隊承諾要推動強勢的百日施政，把他「讓美國再度偉大」構想，盡可能締結為法律。

前幾年共和黨在眾院只有微弱多數；明年川普走馬上任，共和黨又控有國會兩院，白宮與國會要團結變得容易得多。