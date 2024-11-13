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拜登白宮見川普喊「歡迎回來」 密談2小時

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登13日在白宮會晤再次當選總統的川普，兩人握手致意。(美聯社)
美國總統拜登13日在白宮會晤再次當選總統的川普，兩人握手致意。(美聯社)

拜登總統13日在白宮會晤再次當選總統的川普，兩人握手致意，承諾將於1月順利轉移政權，為兩人自大選後首次會面。

兩人在白宮橢圓形辦公室會面時握手，承諾確保政權順利過渡。拜登向川普祝賀「歡迎回來」，並稱明年1月將順利轉移政權。川普則回應，政治是艱難的，在很多情況下，並非一個非常美好的世界，但今天是美好的世界，他相當感激。

兩人在簡短公開談話後，開始閉門會議，會議約2個小時。預計將談論幾項重要事項，此次會面距離1月20日美國當選總統就職典禮還有近2個月時間。

白宮發言人尚皮耶向記者表示，「是一場具有實質意義的會談，他們討論了國內外面臨的重要國安與內政議題。」

美國國家安全顧問蘇利文表示，拜登認為支持烏克蘭符合美國的國家安全利益，因為穩定且強大的歐洲可避免美國捲入戰爭。川普則承諾將迅速結束俄烏戰爭，但未說明具體做法。

川普在接受《紐約郵報》採訪時表示，兩人有良好的會面，會上談及中東地區的衝突，以及烏克蘭戰事，「我想了解他對現狀的看法，他也向我表達了意見，態度非常友善。」

此次會談是兩人自6月總統辯論以來的首次正式會面，當時拜登在辯論中表現失利，加深民主黨內對其年齡的擔憂，導致其退選。賀錦麗成為民主黨候選人，但最終落敗。

傳統上，總統當選人會受邀進入橢圓形辦公室，但2020年拜登勝選時，川普並未邀請拜登。

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