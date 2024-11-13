友台魯比歐入閣 美國首位拉丁裔、被中國制裁國務卿

美國總統當選人川普透過聲明任命佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。美聯社

魯比歐是美國參議院頭號對中鷹派之一，立場友台。他曾與台灣前總統蔡英文及總統賴清德會晤，也說美台關係無論面臨多少壓力，美國將持續支持台灣。如今他將入閣，成為美國首位拉丁裔、被北京制裁的國務卿 。

美國總統當選人川普 今天透過聲明任命佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。多年來，魯比歐在國會關注台美與兩岸議題，曾公開發言力挺台灣關係法，要求行政部門強調六項保證，是參院外交委員會的重量級議員。

川普今年6月下旬時一句「台灣應該向美國支付防禦的費用」，在台掀起一波焦慮及討論，各方爭相解讀「川語」，政府部門也即時作出回應。

魯比歐7月在共和黨全國代表大會（RNC）場邊，被問到怎麼看川普的對台評論時說，台灣面臨「生存威脅」，代表台灣應該增加國防支出。

他當時對記者表示，如果川普得以重返白宮，他預期川普會繼續支持台灣，「他（川普）會做第一個任期做過的事，那就是…繼續支持台灣」。

魯比歐指出，自己無法替重返白宮後的川普代言，「但我對美國支持台灣及盡全力防止中國入侵這方面，不抱持任何憂慮」。

抗中立場鮮明的他先後因新疆、香港問題，兩度遭北京制裁。2020年7月，中國制裁3位美國議員等，以反制美方懲治新疆高官，其中就包括魯比歐。2020年8月，中國就香港問題制裁11名美國人，以反擊美方對中方官員的制裁，魯比歐也榜上有名。

比起川普第一任期的國務卿龐培歐（Mike Pompeo）及國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）等卸任隔日後遭中國制裁，53歲的魯比歐將「帶著制裁」走馬上任，外界關注這位強硬派第一外交官未來將如何與北京互動，以及是否有訪問中國的可能性。

古巴移民之子魯比歐在2010年茶黨浪潮下，以不到40歲的年齡當選參議員，3年內又以「共和黨救世主」頭銜躍上時代雜誌封面。

政途順遂的魯比歐當然有挑戰白宮野心，他曾經在2016年共和黨總統初選時與川普互槓、一度笑川普「手太小的男人不可信任」，讓未來的老闆爆氣。

不過，魯比歐在川普2016年勝選後歸隊效忠川陣營，成為拉丁美洲政策的「地下國務卿」。

在川普運勢走低因封口費烏煙瘴氣期間，他沒有與川普其他家臣與川普一起前往紐約法院，也沒有積極為他募款，反而以投書表達支持。川普歡慶78歲生日時，魯比歐也現身暖場。

川普今年3度挑戰白宮，魯比歐不時為他站台。如今他明顯在忠誠度上達標，將成為川普「美國優先」的外交政策第一線執行者。在已成燙手山芋的烏克蘭 戰爭立場上，勢必將與老闆「反對額外援助烏克蘭、迅速終結戰事」的立場靠攏，而這已經有跡象。

他是今年15位反對參議院援烏法案的共和黨議員之一，這項法案因此卡關好一陣子才通過，使烏克蘭軍隊未能及時獲得重要金援。

魯比歐這個月也曾於受訪時表示：「我認為烏克蘭人在對抗俄羅斯方面無比勇敢及堅強，但最終我們資助的是一場膠著的戰爭，這需要有個結束，否則這個國家（烏克蘭）將倒退100年。」

魯比歐擔任國務卿的人事任命如果獲參議院通過，他的參議院席次接棒人將由佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）指定，一路任職到2026年期中選舉。