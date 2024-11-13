川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

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梅蘭妮亞這回不當全職第一夫人了 傳不搬入白宮

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世界新聞網王若馨、中央社華盛頓13日綜合外電報導
(取自YouTube)
(取自YouTube)

美東時間 11:33 AM 更新

候任總統川普今日與拜登總統在白宮會面，兩人握手致意，都承諾順利過渡。

美國總統拜登13日在華府白宮橢圓形辦公室會見候任總統川普。路透
美國總統拜登13日在華府白宮橢圓形辦公室會見候任總統川普。路透

美東時間 11:03 AM 更新

候任總統川普今日上午搭機抵達華府，首個行程是與眾院共和黨議員見面，川普在「上帝保佑美國」(God Bless the USA)的歌聲中，步入國會山莊凱悅飯店會議室，他說：「贏的感覺真好，勝利的滋味就是棒，我看到房間裡有很多我的好朋友。」

被任命接掌政府效率部的馬斯克(Elon Musk)也陪同川普一起到華府。

川普稱「這是129年來最重要的選舉」，並開玩笑說：「我想我不會再選了…除非你們說，『喔他太棒了，我們得想想其他辦法把他留下來』。」

影片來源：YouTube@Fox News

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國總統當選人川普今天以勝利之姿重返白宮。美聯社
美國總統當選人川普今天以勝利之姿重返白宮。美聯社

美東時間 11:00 AM

美國總統當選人川普今天將以勝利之姿重返白宮，在橢圓形辦公室和美國總統拜登會面。這是川普近4年前在醜聞陰影下離開後，首次重返白宮。

就在川普迅速布局高層人事，像是延攬全球首富馬斯克（Elon Musk）掌管新部門，以削減政府浪費性支出之際，川普和拜登兩人將在白宮會面。

法新社報導，拜登邀請川普到白宮的橢圓形辦公室，儘管川普拒絕承認2020年敗選，從未給予拜登同樣的禮遇。

81歲的拜登預計將在兩人會面時呼籲和平政權轉移，以及繼續支援烏克蘭。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天在答覆媒體詢及拜登為何邀請川普時說道：「他相信規範，他相信我們的制度。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登與川普會面時將談及重要外交政策，包括美國軍援基輔，抵禦俄羅斯入侵。川普則是一向抨擊軍援烏克蘭。

此外，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，川普也可能拜訪國會山莊，但尚未敲定。

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，川普夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）預期不會出席傳統白宮儀式，和第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）會面。

一名消息人士表示，這是因為和梅蘭妮亞最新出版的回憶錄打書行程安排衝突。另一名消息人士則說，這項決定尚未拍板。梅蘭妮亞可能缺席美國前後任第一夫人傳統白宮會面的消息，由英國「每日郵報」（Daily Mail）率先披露。

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