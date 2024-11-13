WSJ：川普想找賴海哲出任「貿易沙皇」

前美國貿易代表賴海哲。路透

華爾街 日報12日晚間獨家報導，總統當選人川普 對盟友透露，考慮邀請第一任執政時的美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)出任「貿易沙皇」(trade czar)。知情人士說，「貿易沙皇」頭銜不需要經過參議院人事任命，將讓賴海哲立即擁有監督商務部 、美國貿易代表署(Office of the U.S. Trade Representative)等部會貿易政策的權力。

賴海哲在貿易代表任內為川普擔任顧問角色，協助落實關稅政策。

消息人士說，擔任「貿易沙皇」不像內閣部會首長必須經過參院同意，賴海哲將可以在川普明年1月就職後立即落實關稅政策。不過，川普還可以改變心意，改讓賴海哲擔任財政部長、商務部長或白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席。

消息人士說，賴海哲尚未獲得出任「貿易沙皇」的通知。賴海哲與川普政權交接小組發言人均未回覆華爾街日報採訪要求。

川普已經公布前任移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)局長霍曼(Tom Homan)，將出任負責驅逐百萬無證移民的「邊境沙皇」(Border czar)。

賴海哲貿易代表任內推出「美國-墨西哥-加拿大協定」(US-Mexico-Canada Agreement，USMCA)，取代1992年簽署的「北美自由貿易協定」(North American Free Trade Agreement，NAFTA)。