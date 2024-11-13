我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

梅蘭妮亞這回不當全職第一夫人了 傳不搬入白宮

馬斯克掌效率部怎麼砍支出？觀察家：RTO搭配此法省錢最有效

編譯湯淑君／綜合外電
富豪馬斯克將領導「川普2.0」新成立的政府效率部。路透
富豪馬斯克將領導「川普2.0」新成立的政府效率部。路透

美國總統當選人川普宣布將成立政府效率部，並點名由富豪馬斯克和拉馬斯瓦米共同領導，馬斯克已承諾大砍聯邦預算支出數兆美元。儘管節省支出方式千百種，觀察家推測，馬斯克最可能祭出一招：裁減行政部門人力。這可能藉由下令公務員重返辦公室（RTO），以及把辦公室遷往遠方達到目的。

道瓊社報導，馬斯克旗下的企業，包括電動車大廠特斯拉、火箭公司SpaceX和社群媒體平台X，都已實施RTO強制令。亞馬遜是最新一家跟進的大企業，要求企業行政人員返回辦公室每周上班五天，1月起生效。

但聯邦政府雇員重返辦公室的步調較緩慢。全美230萬名公務員中，超過百萬人符合「遠距上班」資格，另有大約22.8萬人純遠距上班。

約有60%的聯邦雇員加入工會，其中許多人享有團體協約提供的保障，包括部分上班時段採遠距形式。例如，美國證管會（SEC）現行聘約就允許員工每兩周「定期遠距上班」多達八天。這項協議2023年生效，效期三年。

代表2,800名會員的美國教育部工會會長史密斯表示，如果片面下達RTO命令，該工會準備先試著協商，協商不成再提訴願。她說：「若未獲救濟，我們將訴諸仲裁。」

史密斯說，一旦下達RTO強制令，「最大的威脅是藉由淘汰免職」。密西根大學今年發布的研究報告顯示，資深經理人員辭職的可能性最高。他們分析數千份科技公司員工的履歷後發現，15%的SpaceX員工在2022年RTO命令頒布後離職。

另一個方法，是除了下令員工RTO之外，還搬遷辦公室。例如，美國業部2019年要求該部兩個研究局的員工轉赴密蘇里州堪薩斯市上班，結果造成這兩個單位的離職率分別達到40%和60%。

若是聯邦遠距工作者不服從RTO命令，省去付給他們的薪資，可能削減多少聯邦支出？

據估計，如果25%的人離職，而以平均年薪64,375美元（ZipRecruiter的資料）計算，那麼川普2.0政府每年約可節省將近180億美元，四年下來總計可砍掉710億美元薪資成本。如果50%的人離職--在辦公地點遷移到遠處的情況下可能發生--那麼光是薪資即可省下大約1,420億美元。但離馬斯克所謂的「數兆美元」還差得遠。

大選熱門話題

馬斯克 川普 SpaceX

上一則

赫塞斯上周受訪點名要開除參謀首長聯席會議主席

下一則

WSJ：川普想找賴海哲出任「貿易沙皇」

延伸閱讀

馬斯克入閣將主導政府大裁員 X平台瘦身戲碼恐上演

馬斯克入閣將主導政府大裁員 X平台瘦身戲碼恐上演
馬斯克、拉馬斯瓦米入閣 共掌「政府效率部」砍預算不手軟

馬斯克、拉馬斯瓦米入閣 共掌「政府效率部」砍預算不手軟
川普宣布找馬斯克設政府效率部「狗狗幣」飆漲2成

川普宣布找馬斯克設政府效率部「狗狗幣」飆漲2成
討好馬斯克…品牌廣告主準備重返X平台

討好馬斯克…品牌廣告主準備重返X平台

熱門新聞

國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

美聯社終於宣布共和黨眾院過半 藍208 Vs. 紅218

2024-11-13 23:10
美國前總統川普將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。(美聯社)

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

2024-11-06 21:03
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

2024-11-10 11:51
川普誓言大規模驅逐非法入境的無證客，當中涉及的人力、物力及財力將是空前的。(歐新社)

川普遣返計畫估年花880億 這2類無證客優先

2024-11-07 22:32
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

2024-11-11 10:00

超人氣

更多 >
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕