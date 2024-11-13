川普新政府選魯比歐與沃茲 對中強硬「夢幻隊伍」反讓北京鬆口氣

候任總統川普。（美聯社）

候任總統川普 任命眾議員沃茲出任國家安全顧問，參議員魯比歐盛傳將任國務卿 ，川普正在組建的國安外交團隊被部分對中國鷹派稱之為對中強硬的「夢幻隊伍」。不過，華爾街日報13日報導，從北京的角度來看，情況本來會更糟糕。

魯比歐與沃茲都嚴厲批評中國；魯比歐將成為第一位受到北京制裁與禁止赴中的現任國務卿。準國安顧問沃茲則是美國國會最直言不諱的對中批評者之一，兩人上任後都可能加劇美中緊張局勢。

然而，從北京的角度來看，情況原本可能更糟。曾與中方資深官員磋商的人士表示，至少就目前而言，數名被中共 視為特別有威脅的共和黨人，包括前國務卿龐培歐，並不在川普候任內閣人選的名單中，北京方面鬆了一口氣。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻（Yun Sun）說，「中國認為這些內閣人選很糟，但就目前而言，似乎仍存在對話空間」。孫韻表示，如果川普選擇被視為直接威脅中共掌權及其核心利益的人，「那麼從中國的角度來看，這個對話空間將完全消失」。

龐培歐在2020年夏季的一場演講中，呼籲中國人民與美國合作，改變中共行為。知情人士表示，龐培歐後來在回憶錄《絕不讓步》的一個段落中，呼籲美國外交承認台灣。隨著該書2023年初在北京傳開，激怒了中國領導人習近平。

中國特別警惕的另一個共和黨人是曾任川普政府國安顧問的歐布萊恩。歐布萊恩曾說，美國應該試圖結束俄烏戰爭，然後嘗試讓莫斯科遠離北京。

中國外交部發言人林劍12日在記者會上表示，對這些人事任命沒有評論。

華府的政治策士則表示，這2項內閣層級人事選擇，可能讓北京更難利用川普對交易的偏好，想要加速美中經濟脫鉤的人士也可能掌握更多權力，其中一人是曾在川普政府擔任美國貿易代表的賴海哲。華爾街日報12日獨家披露，川普曾告訴盟友，希望賴海哲擔任新政府的「貿易沙皇」，主管跨部會貿易政策。