馬斯克入閣將主導政府大裁員 X平台瘦身戲碼恐上演

川普12日宣布由特斯拉執行長馬斯克出任率領政府效率部。(美聯社)

美國總統當選人川普 12日宣布，由科技鉅子馬斯克 及曾角逐共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）率領政府效率部（DOGE）。但馬斯克自從2022年接掌X後，X因嚴重財務和法律問題而虧損連連，甚至大舉揮刀裁員 80%員工，遭批不近情理撼動士氣。究竟馬斯克這套管理風格，適不適用於政府部門？外界都在看。

馬斯克稍早在X轉發一名網友貼文並說明，「政府效率部所有行動都會在網路上公開，以提升透明度。只要大眾認為我們在削減重要的東西，或是沒有削減浪費的東西，請隨時告訴我們！我們會有一個排行榜，列出誰把人民納稅錢花得最蠢。這會很悲劇，但也會很有趣。」

遙想美國前總統歐巴馬15年前上任時，身為科技狂的他延攬了眾多技術人才進華府和聯邦政府，期望他們能發揮所長，將對網路和程式的了解應用於政府更有效率運作。

川普在首個任期時，也讓女婿庫許納接掌白宮創新辦公室，目的是讓私營部門的專業知識導入政府，當時許多科技公司執行長也是該部門的成員。

而這次，川普要讓助他一臂之力的馬斯克率領政府效率部，旨在徹底改造官僚體系，削減不必要的法規，並大幅減少浪費的政府支出。

但馬斯克收購推特並將其改名為X後，大規模裁員、廣告商出走、現金流入不敷出等狀況頻傳，加上以巴衝突引爆的假訊息及反猶爭議，讓《金融時報》今年初一度看衰，直言X將在2024年破產。

然而，一些執行長和投資者盛讚馬斯克的做法，認為這懲治了過度予取予求的科技員工及不支付服務費用的客戶。

目前尚不清楚馬斯克會如何率領政府效率部，但美國兩黨一致認為，政府始終可以減少繁文縟節，提升創新。

川普曾在競選期間承諾，恢復一項名為「F計畫」（Schedule F）的行政命令，賦予他大規模解雇無黨派聯邦雇員的權力。據了解，人數恐多達5萬名。

「F計畫」首次頒布於2020年10月。據介紹，數萬名被認為對政策有一定影響、涉及機密和政策決定的公務員被重新劃為「F計畫」雇員；一旦被歸類於此，這些雇員將失去就業保護，成為自由受雇員，更容易被解雇。該計畫在拜登上任後不久被廢除。然而，若按照馬斯克在X的裁員比例，恐需要解雇多達100萬或更多的公務員。

馬斯克是一名億萬富翁，日夜忙於經營自家一系列企業，是否有餘力剖析和了解政府內部的具體細節，仍有待存疑。此外，他愈是運用管理特斯拉、Space X和X的經驗，就愈有可能引發龐大利益衝突，尤其他底下幾家企業已在經手政府業務。

川普和馬斯克都自許為顛覆者，想在改變官僚現狀下注。如果他們贏了，期望讓政府變得更精簡和聰明，但若輸了，最終可能導致政府崩潰。