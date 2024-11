川普新內閣鷹派大將受矚 分析：抗中將成生存戰

川普第二任國安團隊

美國總統當選人川普 新內閣人選陸續出爐,有專家分析川普將倚重鷹派大將魯比歐和沃茲,為一場對抗中國的生存戰鋪路,不過川普可能也會照樣介入,發揮商人本色。

法新社報導,華府各黨傳統上對美國在全球舞台扮演強勢角色多有共識,然而川普至少在口頭上早已背道而馳,如今再度當選總統後延攬聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)和眾議員沃茲(Mike Waltz)。

據說魯比歐將獲任命為國務卿 ,沃茲則是擔任國家安全顧問。這兩位佛羅里達州政治人物仍認為美國與世界的傳統互動有其價值,但他們與現任總統拜登 的國際主義願景截然不同。

魯比歐在去年一場演說中表示,美國已與中國陷入廣泛的全球衝突,中國「不僅尋求成為世界上最強大的國家,還尋求讓重塑世界格局」。

拜登政府也形容中國是美國長期頭號對手,並加強制裁措施,但近來緊張局勢明顯降溫,國務卿布林肯(Antony Blinken)聚焦透過對話來防止意外衝突。

華府智庫威爾遜中心(Woodrow Wilson Center)季辛吉中美關係研究所(Kissinger Institute on China and the United States)主任戴博(Robert Daly)表示,拜登政府認為美國「應在每個問題上盡可能以不利於中國的方式有效地與中國競爭」。

戴博還說:「如今我們看到那些長久以來認為中國共產黨對美國構成生存威脅的人出線。」

戴博說,中方「傾向於將這些人事任命當作他們看到的證據:無論他們做什麼、達成貿易協議等,他們都正面臨一個致力於摧毀中共的美國…而這將改變競爭的本質」。

川普經常用生意人的話語,並曾吹噓他與中國國家主席習近平的關係。

不過戴博說,最終將是由魯比歐和沃茲制定美國政策例行「戰略計畫」,而不是川普。

曾在小布希(George W. Bush)執政時擔任國務院高階官員的哥倫比亞大學法學院(Columbia Law School)教授華克斯曼(Matthew Waxman)說,魯比歐「不會像他黨內一些人去巴結獨裁者,尤其是這位總統當選人」。

華克斯曼說:「共和黨人分兩派,一派是相信美國在世界各地發揮領導力的國際主義者,另一派是希望退出這個角色的孤立主義者。魯比歐更像是前者,他的選擇很可能會讓後者失望,後者認為他太強硬。」

左傾智庫美國進步中心(CAP)國家安全和外交政策部門主管麥曼納斯(Allison McManus)說,川普很可能比較關心交易達成,勝過關心意識形態,包括拜登未能實現的兩大要務:終結加薩走廊(Gaza Strip)的戰爭,以及贏得沙烏地阿拉伯對以色列的承認。川普甚至曾談到與以色列的宿敵伊朗達成協議。

麥曼納斯說,如果川普相信自己能夠「超越拜登」,他很可能會不管幕僚的意見,一意孤行。