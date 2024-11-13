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WSJ：川普整肅美軍計畫 設委員會加速汰除「覺醒將軍」

編譯梁采蘩／即時報導
根據兩位國防官員的說法，川普開鍘的目標之一可能是參謀長聯席會議主席布朗將軍（圖左）。(美聯社)
根據兩位國防官員的說法，川普開鍘的目標之一可能是參謀長聯席會議主席布朗將軍（圖左）。(美聯社)

華爾街日報報導，美國總統當選人川普的政權交接小組正考慮一項行政命令草案，計畫設立一個由退役高階軍官組成的「戰士委員會」（warrior board），賦予其審查三、四星將領與建議撤換不適任者的權力。

華爾街日報指出，如果川普批准該命令，將可加速汰除那些被認定「缺乏必要領導素質」的將領與海軍上將。該命令可能對軍方高層產生寒蟬效應，因為川普曾表示要開除「覺醒將領」（woke generals），即那些被視為過度強調多元而影響軍事戰備的軍官。

這個由川普任命成員的外部委員會，將繞過五角大廈的常規晉升體系。草案指出，宗旨在於建立審查，重點放在「領導能力、戰略準備和對軍事卓越的承諾」。但草案未具體指出，軍官需要提交哪些事例以符合標準。

該草案由政權交接小組合作的數個外部政策團體之一發起，是川普團隊正審查的眾多行政命令之一。戰士委員會由退役將軍與士官組成，將向總統發送推薦意見；被撤換人員將在30天內以當前軍階退役。

川普交接小組發言人利維特（Karoline Leavitt）拒絕就這份草案置評，但表示「美國人民以壓倒性票數讓川普再度當選總統，授權他實現競選承諾，他也將履行諾言」。

據熟悉政策討論的人士表示，成立這個委員會符合川普整肅「失敗將軍」的要求，包括2021年美國從阿富汗撤軍的相關人等。川普表示，他將要求所有參與撤軍行動的將軍在就職日當天「中午前辭職」。

10月一場競選活動中，川普曾預告成立一個監控「覺醒將軍」並取消軍中多元化培訓的工作小組，稱「他們走定了」，但並未點名有哪些人。

根據兩位國防官員的說法，川普開鍘的目標之一可能是參謀長聯席會議主席布朗將軍（CQ Brown Jr.）。布朗在2020年「黑人命也是命」示威期間談到這場運動對他的影響，以及身為黑人戰機飛行員一路晉升的經歷。

據熟悉起草工作的人透露，這份行政命令正接受川普政權交接小組審查，可能會在川普上任時提交給他，實施與否取決於他是否選擇以其當前形式簽署。

「這看來像是一個準備肅清所有不聽話者的政府。」佛羅里達國際大學法學院軍法教授卡本特（Eric Carpenter）說：「如果想開除那些可能基於法律或道德而抗命的軍官，你就會設立一個完全獨斷的標準體系，這樣一來就能隨心所欲開除任何人。」

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