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有「川普恐懼」嗎？科技業盼新政府儘速釐清方向

編譯季晶晶／綜合外電
川普對雖然聲稱要放寬管制，但對許多科技公司關注的議題並未明確表態。(路透)
川普對雖然聲稱要放寬管制，但對許多科技公司關注的議題並未明確表態。(路透)

川普回鍋白宮給科技業帶來一些疑問，科技公司歡迎他承諾的放寬管制，但關稅提議可能擾亂他們的全球業務。

周二，高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）在本周登場、歐洲最大科技盛會里斯本網路高峰會（Web Summit Lisbon）的媒體會議上，駁斥高通可能因為川普上任而改變計畫的疑慮。該公司對中國大陸的曝險程度高。但他說說，「不管哪個政府上台，我們在全球的表現都很好。2016年共和黨上台，民主黨主政，我們都做得很好。高通的重點是：我們能否做出最好的技術嗎？」

川普提議課徵關稅，包括所有海外進口產品徵10%的關稅，以及中國大陸進口產品徵60%，這很可能是立即導致科技高管不安的大原因。川普在第一個任期裡，對中國商品平均提高課稅到19%左右，拜登基本維持同一水準。

川普政見對科技產業較具正面意義的可能是放寬管制，這將允許更多基礎建設發展。

網路峰會的關鍵議題是AI的未來，微軟、Google母公司Alphabet和亞馬遜等公司都為該技術砸下數十億美元。他們的關鍵障礙是找到足夠的能源，為新AI資料中心提供動力。微軟總裁史密斯（Brad Smith）在峰會進行主題演講時表示：「我們必須努力為電網增加新的能源來源，為電網投資無碳能源。」

川普在這個議題上傳達出來的訊息並不一致。他雖廣泛支持增加國內能源生產，但想廢除清潔能源的補貼。微軟及其同業正逐漸轉型，要以核能為資料中心供電。儘管川普表達支持核能，但對聯邦支持大型反應爐深感懷疑 。

川普態度不明確的另一個領域是對AI的監管。他曾想廢除拜登有關AI的行政命令，暗示將對該領域減少政府監督。然而，他的新盟友、特斯拉和xAI執行長馬斯克，曾經支持較嚴格的監管，並警告，如果AI比人類聰明，可能對人類造成災難。

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