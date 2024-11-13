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不甩國安威脅…川普「拯救TikTok」可能中止禁令

記者顏伶如／綜合報導
外傳川普上任後，可能不會中止TikTok。圖為TikTok在加州的總部。（美聯社）
外傳川普上任後，可能不會中止TikTok。圖為TikTok在加州的總部。（美聯社）

兩黨支持下，國會今年稍早通過法案要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)出售TikTok，否則美國將禁用TikTok，拜登總統4月已簽署法案。華盛頓郵報12日報導，知情人士表示，總統當選人川普正考慮中止TikTok禁令，因為競選期間曾說如果當選將拯救TikTok。

法案規定TikTok必須尋找並非中國企業的新東家，期限是2025年1月。前白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)說，川普欣賞TikTok的普及與觸角，「川普使用TikTok非常嫻熟，搭配播客節目(podcasts)以及新媒體宣傳，取得選舉勝利」。

康威指出，除了對付美國地區每月用戶1億8000萬的TikTok之外，要向中國究責的辦法其實還很多。她說：「川普很早就發現，民主黨是很愛發布禁令的政黨，例如禁止使用汽油的車輛、薄荷煙、電子香煙、塑膠吸管與TikTok，企圖獨占嚴苛且反個人選擇的空間。」

川普今年6月在TikTok首度發布影片時說：「我將搶救TikTok。」但迄今並未說明是否搶救、如何搶救。

「商業內幕」(Business Insider)網站報導，TikTok遭控具有國安威脅卻不甩國會警告，去年在美國雇用更多中國籍員工。

「商業內幕」援引資訊自由法(Freedom of Information Act)取得美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)資料顯示，從2022年10月到2023年9月的2023會計年度，TikTok透過H-1B工作簽證雇用1089名外籍員工，其中669人是中國籍，中國員工雇用人數比前一個會計年度增加50%。

669名中國籍員工裡，有14人被分發到TikTok的美國數據安全小組(US Data Security Division，USDS)上班，任務是確保美國用戶資料不會落入中國共產黨或美國其他外國敵對勢力之手。

去年TikTok聘用外籍員工人數第二高來自印度，接下來為台灣、加拿大、越南。

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