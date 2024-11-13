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親以強硬派 前阿肯色州長哈克比 將任駐以色列大使

編譯徐薏茹／綜合報導
川普任命前阿肯色州州長哈克比出任以色列大使，是繼指派駐聯合國大使人選後，第一個駐外大使，顯示對以色列的重視。（美聯社）
川普任命前阿肯色州州長哈克比出任以色列大使，是繼指派駐聯合國大使人選後，第一個駐外大使，顯示對以色列的重視。（美聯社）

總統當選人川普12日表示，將任命前阿肯色州州長哈克比(Mike Huckabee)為其政府的美國駐以色列大使，讓這名親以色列的福音派基督徒協助引領中東的外交政策。

以色列正面臨來自國際社會的壓力，川普將在以色列和伊朗近幾周空襲不斷的情況下接手面對不斷擴大的中東衝突。

哈克比先前曾表示他反對與哈瑪斯協商停火協議，主張終結戰爭的唯一辦法是哈瑪斯投降。

川普在聲明中表示：「多年來哈克比一直是很優秀的公職人員、州長和信仰領袖，他熱愛以色列和以色列的人民，同樣地，以色列人民也愛他。哈克比將努力不懈地為中東帶來和平。」

川普還任命紐約房地產大亨威特科夫(Steven Witkoff)為中東特使，威特科夫是川普就職委員會共同主席，也是川普的高爾夫球友，他是幫助川普和猶太商界聯繫的重要人物。

關於以哈戰爭，川普向來堅定地表達對以色列的支持，擔任總統期間，他將美國駐以色列大使館從特拉維夫(Tel Aviv)遷至耶路撒冷，並協助促成2020年「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)，擴大以色列在中東的外交關係。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)表示，自從川普上周勝選以來已經與川普通話三次，兩人在今年競選期間也曾經交談，內唐亞胡誓言將繼續戰爭，直到哈瑪斯被擊敗，以及所有的人質被釋放。

川普在以色列總統赫佐格(Issac Herzog)前往白宮訪問拜登總統之際，宣布哈克比的任命消息。

哈克比是一名浸信會牧師和前福斯新聞(Fox News)節目主持人，1996年至2007年期間擔任阿肯色州州長，他於2008年、2016年爭取共和黨總統候選人提名皆未成功，目前哈克比在宗教廣播網路TBN主持一檔節目，儘管外交經驗不多，但他是去年12月拜訪以色列表達支持的福音派團體成員之一。

今年6月他向NewsNation表示，「沒有與哈瑪斯達成停火的合理理由，他們無法進行有誠意的談判」 ，並指責哈瑪斯假裝聽取停火協議細節，卻一直拒絕達成協議。

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