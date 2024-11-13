我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

川普上任首日預計大刀闊斧 加強執法築牆擋移民

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
美國總統當選人川普。（美聯社）
美國總統當選人川普。（美聯社）

路透引述3名知情人士說法報導，美國總統當選人川普將在上任第一天採取一系列行政行動加強移民執法，並取消現任總統拜登政府的招牌合法入境計畫。

路透報導，川普的初期行政行動將啟動他的移民政策，包括兌現選前承諾，將人數創紀錄的非法移民驅逐出境。這波大刀闊斧的行動將由即將任職的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）和其他共和黨移民強硬派官員主導。

霍曼曾於2017年至2018年在川普執政期間擔任美國移民暨海關執法局（ICE）代理局長，在他40年的職業生涯中，一路從前線邊境巡邏人員晉升為代理局長，因此將對美國移民制度瞭若指掌。

美國國土安全部估計2022年有1100萬名沒有合法身分的移民，人數可能已經增加。紐約、芝加哥和丹佛等一些接收移民的城市苦於為他們提供住房和援助。

川普的目標是進一步讓非法越境情事減少，採取整體政府協調做法，以逮捕、拘留和驅逐大量人員。

不具名的知情人士表示，這波行政行動將賦予聯邦移民官員更大的自由度，得以逮捕沒有犯罪紀錄的人、向美墨邊境增兵以及重啟邊境圍牆建設。

知情人士說，某些群體也可能被列為優先驅逐的對象，例如支持巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）並違反學生簽證條款的國際學生。

移民暨海關執法局可能會動用軍機將人驅逐，並尋求其他政府機構協助載運被驅逐者。

另一項命令將涉及邊境安全，川普打算派遣國民兵（National Guard）前往邊境，並宣布非法移民為國家緊急狀態，以釋出邊境築牆經費。

知情人士透露，川普也預計將終止拜登政府的人道主義計畫，這些計畫在近年來允許數以十萬計移民合法入境，且川普可能鼓勵那些臨時入境許可（parole）過期的人自願離開。知情人士還說，自願離開的人可能獲准申請合法入境且無懲處。

川普的交接作業仍處於初期階段，相關計畫可能會在明年1月20日就職前調整內容。路透尋求置評，但川普發言人未回應。

大選熱門話題

非法移民 川普 邊境

上一則

與馬斯克入閣「拯救美國」拉馬斯瓦米：我們不會手軟

下一則

有「川普恐懼」嗎？科技業盼新政府儘速釐清方向

延伸閱讀

川普佛州閉門布局新內閣 傳氣氛如「權力遊戲」

川普佛州閉門布局新內閣 傳氣氛如「權力遊戲」
川普愛私密外交 分析師：視馬斯克為美中重要橋樑

川普愛私密外交 分析師：視馬斯克為美中重要橋樑
川普善變誠可慮 賴政府缺主見更堪憂

川普善變誠可慮 賴政府缺主見更堪憂
川普曾說要救...不甩國會警告 TikTok在美雇用更多中國籍員工

川普曾說要救...不甩國會警告 TikTok在美雇用更多中國籍員工

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

參院最後1席塵埃落定 藍47：紅53 眾院藍205：紅214

2024-11-12 08:27
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
美國前總統川普將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。(美聯社)

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

2024-11-06 21:03
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

2024-11-10 11:51

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光