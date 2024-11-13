川普上任首日預計大刀闊斧 加強執法築牆擋移民

美國總統當選人川普。（美聯社）

路透引述3名知情人士說法報導，美國總統當選人川普 將在上任第一天採取一系列行政行動加強移民執法，並取消現任總統拜登政府的招牌合法入境計畫。

路透報導，川普的初期行政行動將啟動他的移民政策，包括兌現選前承諾，將人數創紀錄的非法移民 驅逐出境。這波大刀闊斧的行動將由即將任職的「邊境 沙皇」霍曼（Tom Homan）和其他共和黨移民強硬派官員主導。

霍曼曾於2017年至2018年在川普執政期間擔任美國移民暨海關執法局（ICE）代理局長，在他40年的職業生涯中，一路從前線邊境巡邏人員晉升為代理局長，因此將對美國移民制度瞭若指掌。

美國國土安全部估計2022年有1100萬名沒有合法身分的移民，人數可能已經增加。紐約、芝加哥和丹佛等一些接收移民的城市苦於為他們提供住房和援助。

川普的目標是進一步讓非法越境情事減少，採取整體政府協調做法，以逮捕、拘留和驅逐大量人員。

不具名的知情人士表示，這波行政行動將賦予聯邦移民官員更大的自由度，得以逮捕沒有犯罪紀錄的人、向美墨邊境增兵以及重啟邊境圍牆建設。

知情人士說，某些群體也可能被列為優先驅逐的對象，例如支持巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）並違反學生簽證條款的國際學生。

移民暨海關執法局可能會動用軍機將人驅逐，並尋求其他政府機構協助載運被驅逐者。

另一項命令將涉及邊境安全，川普打算派遣國民兵（National Guard）前往邊境，並宣布非法移民為國家緊急狀態，以釋出邊境築牆經費。

知情人士透露，川普也預計將終止拜登政府的人道主義計畫，這些計畫在近年來允許數以十萬計移民合法入境，且川普可能鼓勵那些臨時入境許可（parole）過期的人自願離開。知情人士還說，自願離開的人可能獲准申請合法入境且無懲處。

川普的交接作業仍處於初期階段，相關計畫可能會在明年1月20日就職前調整內容。路透尋求置評，但川普發言人未回應。