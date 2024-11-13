川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕

總統當選人川普宣布由福斯新聞主持人赫塞斯(左)出任國防部長，令外界大為驚奇。（路透）

總統當選人川普 12日宣布，選擇陸軍退伍軍人、福斯新聞網(Fox News)主播赫塞斯(Pete Hegseth，前譯赫格斯)出任下屆政府的國防部 長；川普稱讚赫塞斯堅毅、聰明，真正信奉美國優先，由他出任防長，是向美國的敵人發出警告，美軍將再度強大，美國絕不退卻。

紐約郵報(New York Post)報導，川普聲明中稱讚赫塞斯一生身為部隊戰士，「再沒他人為部隊奮戰得更賣力，我國的政策是『透過實力取得和平』，赫格斯將成為此一信念勇敢、愛國的捍衛者」。川普另替赫塞斯的新書打廣告，另盛讚他為退伍軍人權益團體所做的貢獻。

國會山莊報(The Hill)報導，現年44歲的赫塞斯服役時是陸軍國民兵 步兵上尉，曾赴阿富汗、伊拉克從戎，獲頒兩枚銅星勳章(Bronze Star)。2014年迄今，他在福斯新聞網是明星主持人，最近擔任「周末福斯與朋友」(Fox & Friends Weekend)節目的共同主持人。

但川普不按牌理出牌，任命赫塞斯擔任國防部長，仍讓政界觀察家錯愕不已。角逐此一職位的人選有聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst，愛阿華州)，他因與國防部就國防法案密切合作，深受軍方支持；此外還有眾院軍事委員會(Armed Services Committee)主席羅傑斯(Mike Rogers，阿拉巴馬州)、由民主黨轉為共和黨的夏威夷州前聯邦眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)，加巴德跟赫塞斯一樣，出身陸軍國民兵。

福斯新聞網發言人聲明指出，赫塞斯是福斯與朋友、福斯國度(FOX Nation)的傑出主播，另是福斯新聞出版部的暢銷書作家將近十年；他對軍事的見解及分析，在觀眾群中廣獲迴響，節目能取得今天的成功，他功不可沒。電視台為他在福斯新聞網的貢獻極感為自豪，給他在華府最大的祝福。

川普2016年當選總統，赫塞斯曾被視為退伍軍人事務部長的人選，但該職位最後由舒爾金(David Shulkin)取得。至此，川普的國安團隊已大致組成。