川普佛州閉門布局新內閣 傳氣氛如「權力遊戲」

美國總統當選人川普。（路透）

川普 成為美國總統當選人的第一週裡，大多時間都在他佛州私人海湖俱樂部裡閉門忙著打電話、聯繫外國領袖並打造他的新行政團隊，今天持續鞏固他即將走馬上任的內閣陣容。

綜合法新社和美聯社報導，78歲的共和黨 人川普在上周的選戰中以壓倒性優勢擊敗民主黨籍副總統賀錦麗，他明天將以勝利之姿重返華府，在白宮 橢圓形辦公室會晤現任總統拜登。

川普可能也會造訪國會大廈；他所屬的共和黨在聯邦參議院贏得些微多數，且即將正式確認保住聯邦眾議院多數席位，使得共和黨將於明年1月取得參眾兩院和白宮的「完全執政」優勢。

距離正式上任只剩兩個多月，川普正迅速鞏固這場非凡的政治回歸。

如今世界各國政府正密切關注川普的內閣任命，以了解新政府是否會堅守他先前的政策承諾，採取孤立主義外交路線、嚴厲打擊非法移民，並對國內政敵展開肅清。

一名仍親近川普的前白宮官員形容海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的情景猶如電視影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones），另一名前川普政府官員也描述內部競逐職位的情況相當混亂。兩人均要求不具名，以便討論內部動態。

根據多家美國媒體報導，目前最受關注的職位是國務卿，川普屬意佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）；曾是特種部隊軍官的聯邦眾議員沃茲（Michael Waltz）則證實將擔任川普的國家安全顧問。

兩人皆持對中國採取強硬的鷹派立場，且不被視為孤立主義者，儘管川普陣營中有人主張美國應減少對外參與，並削減對北大西洋公約組織（NATO）等聯盟的義務。

川普迅速延攬競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）擔任白宮幕僚長，選擇反移民強硬派米勒（Stephen Miller）擔任國策顧問，並任命霍曼（Tom Homan）擔任「邊境沙皇」。川普已點名紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）出任駐聯合國大使，前紐約州聯邦眾議員李修頓（Lee Zeldin）將擔任環境保護署署長。

川普今天表示，馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）聯手，共同執掌所謂的政府效率部。

川普聲明指出，為推動巨大變革，「政府效率部將從政府外部提供建議和指導，並將與白宮管理及預算局（OMB）合作來大刀闊斧地推動結構性改革」。