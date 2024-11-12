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川普佛州閉門布局新內閣 傳氣氛如「權力遊戲」

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
美國總統當選人川普。（路透）
美國總統當選人川普。（路透）

川普成為美國總統當選人的第一週裡，大多時間都在他佛州私人海湖俱樂部裡閉門忙著打電話、聯繫外國領袖並打造他的新行政團隊，今天持續鞏固他即將走馬上任的內閣陣容。

綜合法新社和美聯社報導，78歲的共和黨人川普在上周的選戰中以壓倒性優勢擊敗民主黨籍副總統賀錦麗，他明天將以勝利之姿重返華府，在白宮橢圓形辦公室會晤現任總統拜登。

川普可能也會造訪國會大廈；他所屬的共和黨在聯邦參議院贏得些微多數，且即將正式確認保住聯邦眾議院多數席位，使得共和黨將於明年1月取得參眾兩院和白宮的「完全執政」優勢。

距離正式上任只剩兩個多月，川普正迅速鞏固這場非凡的政治回歸。

如今世界各國政府正密切關注川普的內閣任命，以了解新政府是否會堅守他先前的政策承諾，採取孤立主義外交路線、嚴厲打擊非法移民，並對國內政敵展開肅清。

一名仍親近川普的前白宮官員形容海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的情景猶如電視影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones），另一名前川普政府官員也描述內部競逐職位的情況相當混亂。兩人均要求不具名，以便討論內部動態。

根據多家美國媒體報導，目前最受關注的職位是國務卿，川普屬意佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）；曾是特種部隊軍官的聯邦眾議員沃茲（Michael Waltz）則證實將擔任川普的國家安全顧問。

兩人皆持對中國採取強硬的鷹派立場，且不被視為孤立主義者，儘管川普陣營中有人主張美國應減少對外參與，並削減對北大西洋公約組織（NATO）等聯盟的義務。

川普迅速延攬競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）擔任白宮幕僚長，選擇反移民強硬派米勒（Stephen Miller）擔任國策顧問，並任命霍曼（Tom Homan）擔任「邊境沙皇」。川普已點名紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）出任駐聯合國大使，前紐約州聯邦眾議員李修頓（Lee Zeldin）將擔任環境保護署署長。

川普今天表示，馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）聯手，共同執掌所謂的政府效率部。

川普聲明指出，為推動巨大變革，「政府效率部將從政府外部提供建議和指導，並將與白宮管理及預算局（OMB）合作來大刀闊斧地推動結構性改革」。

川普預計將於明天再度現身公眾視野，屆時他將前往白宮會晤拜登，並造訪國會山莊與眾院議長強生（Michael Johnson）及其他共和黨國會議員商議。整體來看，川普正以比他先前首度當選總統時更快的步伐為第2個任期鋪路。

川普第二任國安團隊
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