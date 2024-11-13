川普新內閣／FBI局長十年任期還沒滿 雷伊恐被換掉

聯邦調查局現任局長雷伊。(美聯社)

3名知情人士告訴NBC新聞，美國候任總統川普 可能更換聯邦調查局（FBI ）局長，川普的團隊正在和現任FBI局長局長雷伊（Christopher Wray）討論。

另外2名消息人士表示，新任FBI局長人選之一是川普顧問巴特爾（Kash Patel）。

川普2017年任命雷伊為任期10年的FBI局長，一位消息人士表示，雷伊樂意領導FBI，本來打算做完任期。但根據另一位消息人士說法，雷伊也在準備川普可能找人取代他。報導稱，川普可能不會以開除方式撤換雷伊，如果雷伊被告知川普希望他走人，他可能會辭職。

NBC新聞指出，川普想要清理FBI門戶；川普聲稱，FBI高層充斥具有政治目的和腐敗的人員，川普多年來經常批評雷伊，但語氣並不像他追打監督FBI的司法部 官員那樣嚴厲。

川普7月遭遇刺殺未遂後，雷伊赴國會作證時指出，川普耳朵受傷可能不是來自子彈，讓川普大怒要求雷伊立刻辭職。不過，FBI後來證實一顆子彈擊中了川普的耳朵，川普就上自家社群媒體「Truth Social」回應，「我認為這是我們能從雷伊局長得到的最好道歉，不過完全接受！」

NBC新聞說，FBI新局長人選巴特爾曾任國安會（NSC）、國家情報總監辦公室（ODNI）官員，於川普第一任末期成為國防部高層官員，長期批評司法部和FBI。巴特爾在回憶錄「政府黑幫」（Government Gangsters，暫譯）呼籲，對司法部和FBI進行「全面肅清」，包括開除領導階層的許多人，並起訴「為了政治目的而以任何方式濫用權力」的人。