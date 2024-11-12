川普封口費案裁決 法官同意再推遲1周

總統當選人川普(中)遭到34項罪名定罪的「封口費」案何去何從，紐約州高等法院法官默欽原定12日裁定，現推遲到19日。(路透)

美東時間 10:46 AM 更新

新公開的法庭紀錄顯示，紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)同意將川普封口費 案裁決凍結至11月19日。

美東時間 10:08 AM

福斯新聞網(Fox News)報導，總統當選人川普遭到34項罪名定罪的「封口費」案何去何從，紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)12日將裁定；默欽的選項包括維持原判、更審或撤案。

川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，陪審團今年5月30日宣布34項罪名全數定罪，法官原訂7月11日宣布刑期，但為避免影響選舉延後到11月26日宣判。

最高法院今年7月裁定川普「公務行為」享有某種程度的豁免權之後，川普辯護律師團針對「封口費案」向法院提出撤案請求，理由是曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在庭訊期間提出的某些證據其實不應獲得採納。

報導指出，默欽可望發布書面裁決。

川普律師白朗奇(Todd Blanche)向法院指出，前白宮新聞聯絡室主任希克斯(Hope Hicks )等證人證詞不應獲得採用。

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