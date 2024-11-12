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川普國安團隊漸成形 擬選「對中鷹派」眾議員沃茲任國安顧問

編譯陳韻涵／綜合報導
對中鷹派的共和黨眾議員沃茲，可望擔任川普第二個總統任期的國安顧問。（美聯社）
對中鷹派的共和黨眾議員沃茲，可望擔任川普第二個總統任期的國安顧問。（美聯社）

兩位知情人士11日透露，總統當選人川普已選擇佛羅里達州聯邦眾議員沃茲(Mike Waltz)擔任國家安全顧問。

政治新聞網站Politico報導，川普選擇沃茲負責國安，形同聘請俗稱綠扁帽(Green Berets)的陸軍特種部隊退伍老兵來監督調整美國在全球的姿態，沃茲曾在阿富汗、中東和非洲服役。

美聯社報導，沃茲為對中強烈鷹派，川普另指定參議員魯比歐為國務卿，也是對中鷹派，國安團隊逐漸成形，也透露明確訊息。

沃茲並未在川普的競選活動中發揮核心作用，但他自川普第一個任期以來，便與川普團隊密切合作，且在夏季於搖擺州威斯康辛州的密爾瓦基市(Milwaukee)舉行的全國代表大會上，兩度登台演說。

沃茲11日以平台委員會聯合主席的身分發表演說，預定13日發表另一場演講，主題圍繞頌讚川普適任總統的能力，並抨擊拜登總統的國防「覺醒」政績和美軍撤出阿富汗的血腥過往。

川普上一任 換了4國安顧問

華爾街日報(WSJ)報導，國家安全顧問是影響力龐大的職位，顧問一職由總統任命，不需參院確認。

國安顧問負責協調所有最高國安機構，向總統彙報情況並執行總統的政策。

現年50歲的沃茲將在川普明年1月20日就任後，接手負責目前全球最重要的兩場戰火：俄羅斯烏克蘭戰爭、中東衝突，以及其他地緣政治衝突。

除了應對國際衝突之外，沃茲也會落實川普震懾外國對手的計畫，並支持與美國盟友的交易政策，防止海外緊張局勢進一步升高。

川普在第一個總統任內換了四位國安顧問，其中第一任的佛林(Michael Flynn)只做了22天，其他包括麥馬斯特(H.R. McMaster)和波頓(John Bolton)，但兩人終因政策分歧而遭川普撤換；最後一位國安顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)經歷新冠肺炎疫情，以及2021年1月6日國會暴亂。

沃茲力挺川普 反義無反顧支持烏

沃茲近年力挺川普，支持他不容忍非法移民的立場，且反對美國義無反顧地支持烏克蘭。

沃茲去年撰文投書福斯新聞(Fox News)寫道，他認為「烏克蘭獲得美國國會空白支票的時代已然結束」，呼應川普呼籲歐洲各國採取更多行動，確保北大西洋公約組織(NATO)成員集體防禦的號召。

沃茲寫道：「在俄羅斯將北約和美國捲入戰爭之前阻止俄羅斯，是正確的做法」，「但這個重擔不能繼續完全落在美國人民肩上，尤其在讓西歐暢行無阻的前提之下」。

沃茲是川普的忠實盟友，川普今年5月在紐約出庭時，沃茲(川普正後方者)也到場聲援。...
沃茲是川普的忠實盟友，川普今年5月在紐約出庭時，沃茲(川普正後方者)也到場聲援。（美聯社）

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