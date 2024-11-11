魯比歐傳將任美國務卿 曾2度遭中國制裁、不受北京當局歡迎

據傳，川普將任命佛州參議員魯比歐出任國務卿。若消息屬實，魯比歐將是首位遭中國制裁的美國國務卿。（路透）

有消息指出，美國總統當選人川普預計任命佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿 。值得注意的是，魯比歐在2020年先後因新疆 、香港 問題，兩度遭北京制裁。若這項人事消息屬實，魯比歐將成為第一個遭中國制裁的美國國務卿。

2020年7月13日，中國外交部發言人華春瑩以在涉疆問題上表現惡劣為由，宣布對魯比歐等四名美國人實施相應制裁。

隨後在2020年8月10日，時任中國外交部發言人趙立堅也宣布，因香港問題反制裁11名美方人員，魯比歐也名列其中。

魯比歐是香港法案的有力推手，他2016年在美國「國會－行政部門中國委員會」擔任聯合主席時，在美國與黃之鋒會面後，即向美國國會提出「香港法案」。美國參眾兩會最終在2019年通過該法案。

緊接著，魯比歐在2020年1月提出和推動「維吾爾人權政策法案」，內容包括 對「肆意侵犯新疆少數民族人權」的中國官員實施制裁、出口限制等。當年6月，時任總統川普簽署了「2020年維吾爾人權政策法案」。

毫無疑問，魯比歐十分不受北京當局歡迎。中國官方媒體環球時報曾以大篇幅文章痛批魯比歐，稱其是「『逢中必反』的政客」，並稱「這個美國最反華的政客不僅在香港、台灣、西藏和新疆等一系列中國的領土主權問題上頻頻作妖，打著所謂『人權』的旗號干涉中國內政。」

中國網則形容魯比歐是美國保守主義的典型人物，也是美國共和黨內最偏執激進的反華人士，是所謂「香港人權與民主法案」的直接幕後推手，還曾攻擊中國政府「將新疆變成一個強迫勞動營」。

紐約時報11日引述三名知情人士報導，川普預計將任命魯比歐出任國務卿。魯比歐在許多外交政策問題上持強硬立場，特別是對古巴及伊朗，對中國態度也同樣強硬。

對於魯比歐可能任國務卿的傳聞，中國網路輿論認為，「中國要難辦了！」因為一旦成真，中美關係恐將陷入更可怕的對抗漩渦。