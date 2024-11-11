我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書

魯比歐傳將任美國務卿 曾2度遭中國制裁、不受北京當局歡迎

記者黃雅慧／即時報導
據傳，川普將任命佛州參議員魯比歐出任國務卿。若消息屬實，魯比歐將是首位遭中國制裁的美國國務卿。（路透）
據傳，川普將任命佛州參議員魯比歐出任國務卿。若消息屬實，魯比歐將是首位遭中國制裁的美國國務卿。（路透）

有消息指出，美國總統當選人川普預計任命佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿。值得注意的是，魯比歐在2020年先後因新疆香港問題，兩度遭北京制裁。若這項人事消息屬實，魯比歐將成為第一個遭中國制裁的美國國務卿。

2020年7月13日，中國外交部發言人華春瑩以在涉疆問題上表現惡劣為由，宣布對魯比歐等四名美國人實施相應制裁。

隨後在2020年8月10日，時任中國外交部發言人趙立堅也宣布，因香港問題反制裁11名美方人員，魯比歐也名列其中。

魯比歐是香港法案的有力推手，他2016年在美國「國會－行政部門中國委員會」擔任聯合主席時，在美國與黃之鋒會面後，即向美國國會提出「香港法案」。美國參眾兩會最終在2019年通過該法案。

緊接著，魯比歐在2020年1月提出和推動「維吾爾人權政策法案」，內容包括 對「肆意侵犯新疆少數民族人權」的中國官員實施制裁、出口限制等。當年6月，時任總統川普簽署了「2020年維吾爾人權政策法案」。

毫無疑問，魯比歐十分不受北京當局歡迎。中國官方媒體環球時報曾以大篇幅文章痛批魯比歐，稱其是「『逢中必反』的政客」，並稱「這個美國最反華的政客不僅在香港、台灣、西藏和新疆等一系列中國的領土主權問題上頻頻作妖，打著所謂『人權』的旗號干涉中國內政。」

中國網則形容魯比歐是美國保守主義的典型人物，也是美國共和黨內最偏執激進的反華人士，是所謂「香港人權與民主法案」的直接幕後推手，還曾攻擊中國政府「將新疆變成一個強迫勞動營」。

紐約時報11日引述三名知情人士報導，川普預計將任命魯比歐出任國務卿。魯比歐在許多外交政策問題上持強硬立場，特別是對古巴及伊朗，對中國態度也同樣強硬。

對於魯比歐可能任國務卿的傳聞，中國網路輿論認為，「中國要難辦了！」因為一旦成真，中美關係恐將陷入更可怕的對抗漩渦。

大選熱門話題

香港 國務卿 新疆

上一則

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

下一則

傳梅蘭妮亞怒拒白宮茶會 不滿FBI曾突襲佛州豪宅 內衣褲被看光

延伸閱讀

「末日博士」羅比尼示警：債券衛士回歸 中與川普打交道更弱勢

「末日博士」羅比尼示警：債券衛士回歸 中與川普打交道更弱勢
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲

傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲
川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶

川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

參院最後1席塵埃落定 藍47：紅53 眾院藍205：紅214

2024-11-12 08:27
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
美國前總統川普將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。(美聯社)

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

2024-11-06 21:03
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

2024-11-10 11:51

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲